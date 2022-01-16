Новака Джоковича все ж депортують з Австралії. Його апеляцію відхилили

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію тенісиста Новака Джоковича на повторне скасування візи. Його депортують із країни.

Колегія із трьох суддів на чолі з Джеймсом Оллсопом погодилася з рішенням міністра у справах імміграції, який вважав, що видача візи невакцинованому від ковіду Джоковичу може спровокувати сплеск антивакцинаторських настроїв.

Таким чином Джокович не зможе зіграти у Відкритому чемпіонаті Австралії, перемога в якому дала б йому чисте перше місце за кількістю титулів на турнірах Великого шолома.

Джокович заявив, що дуже розчарований рішенням суду, але його поважатиме.

"Я співпрацюватиму з владою у тому, що стосується мого від'їзду з країни", - йдеться у заяві спортсмена.

Як проходило слухання

6 січня Джоковича, який прилетів до Австралії зі спецдозволами від організаторів турніру, зупинили на прикордонному контролі і відправили до центру тимчасового утримання до депортації. Потім суд скасував це рішення імміграційної служби, після чого австралійський міністр у справах імміграції Алекс Хоук своєю владою анулював візу.

Алекс Хоук пояснив, що, виняток для такого відомого спортсмена, який досі не прищепився, надихнув би б антивакцинаторів.

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Саме це обґрунтування заперечували у неділю в суді адвокати Джоковича.

Адвокат Нік Вуд сказав, що минулого року Джокович грав на багатьох турнірах в усьому світі, і ніде це не спричинило жодних ексцесів із противниками вакцинації.

"Якби були підстави вважати, що присутність та виступ Джоковича на тенісному турнірі може якимось чином призвести до спалаху антивакцинаторських настроїв, то можна було очікувати, що це твердження буде підкріплене якими-небудь прикладами протестів або мітингів на тенісних заходах", - заявив адвокат Джоковича. Жодних прикладів міністр, за його словами, не навів.

Нік Вуд навіть припустив, що саме депортація Джоковича може спричинити протести антивакцинаторів.

Адвокат уряду Стівен Ллойд відповів, що для уряду важливим є той факт, що зараз, на початку 2022 року, Джокович досі не прищепився.

"Цілком логічно припустити, що людина, яка має таке положення у суспільстві, цілком могла зробити щеплення, якби хотіла", - сказав адвокат.

Тому, доводив Ллойд, тут навіть неважливо, що сам Джокович думає про вакцинацію від ковіду - важливо те, що думає про нього громадськість, а громадськість сприймає його як антивакцинатора.

Як приклад небажаних для Австралії наслідків цього конфлікту з Джоковичем адвокат навів акцію протесту проти уряду та проти щеплень, що пройшла минулого тижня, наступного дня після того, як суддя першої інстанції дозволив Джоковичу залишитися в Австралії.

Суддя Джеймс Оллсоп спитав, чи не призведе до таких самих протестів і депортація Джоковича - це аргумент, який наводив захист тенісиста.

"Здоровий глузд підказує, що анулювання візи (теж) викличе хвилю невдоволення і призведе до ризику передачі вірусу у великих скупченнях людей", - сказав суддя.

Одинадцять днів суперечок

Вперше візу Джоковича було анульовано 6 січня. Після прибуття спортсмена до Мельбурна співробітники прикордонної служби Австралії заявили, що він не зміг довести, що справді має право на медичний відвід від вакцинації.

Джокович провів кілька днів у центрі для мігрантів, які підлягали депортації, перш ніж австралійський суд розпорядився його звільнити і відновити візу. Суддя ухвалив, що співробітники прикордонної служби, порушуючи процедуру, не дали спортсмену достатньо часу, щоб він зміг отримати та пред'явити необхідні папери.

Спортсмен зміг приступити до тренувань, а поки він тренувався, у пресі з'явилося багато подробиць, які дедалі більше розпалювали австралійське суспільство. Зокрема, Джокович зізнався, що брав участь у громадському заході у Сербії, знаючи, що він заражений ковідом.

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У п'ятницю ввечері міністр у справах імміграції Алекс Хоук вдруге анулював візу Джоковича, скориставшись положеннями закону про міграцію, які дозволяють міністру депортувати будь-кого, хто може становити ризик для "здоров'я, безпеки та правопорядку австралійського суспільства".

Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив, що це рішення ретельно обмірковане, й уряд дослухався до тих співгромадян, які різко критикували його за рішення впустити невакцинованого спортсмена у країну.

З документів, поданих до суду, випливає, що Хоук вирішив анулювати візу тенісиста, оскільки, на його думку, присутність невакцинованого спортсмена може розпалити в людях антивакцинаторські настрої і навіть спровокувати заворушення.

Новак Джокович зараз ділить перше місце за кількістю виграних турнірів Великого шолома з Роджером Федерером та Рафаелем Надалем: у всіх трьох - по 20 перемог.

На турнірі Australian Open серб сподівався вийти на чисте перше місце та стати найкращим тенісистом в історії. Australian Open він вигравав дев'ять разів, зокрема останні три роки".