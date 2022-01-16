Порошенко: "Чи мене арештують? Кажу вам, що ні"

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Колишній президент України Петро Порошенко підтвердив, що, прибувши в Україну, має намір прийти до суду, але вважає, що його не заарештують, бо "для цього немає підстав".

Про це він сказав на пресконференції у Польщі у переддень свого повернення в Україну після місячної відсутності.

"Чи мене арештують - кажу вам, що ні. Не тому, що я такий самовпевнений, але я не бачу підстав для цього. Якщо Зеленський вдасться до такого заходу, він зашкодить сам собі", - заявив він.

Порошенко прибуде до Києва у понеділок, 17 січня, рейсовим літаком з Варшави о дев'ятій годині ранку.

Його намагаються засудити у справі про купівлю вугілля в "ДНР" та "ЛНР" протягом 2014-2015 років.

У відповідь на питання про судове переслідування, він вкотре заявив, що справа є політично вмотивованою, багато разів при цьому згадавши президента Зеленського.

"Зеленський має спад у популярності... Він хоче перемкнути увагу, назвемо це "відосиками"... Такий вибір пана Зеленського", - сказав Порошенко.

Він також звинуватив владу у незаконному стеженні за собою.

В чому звинувачують Порошенка

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За версією обвинувачення, до схеми з вугіллям із самопроголошених республік Петра Порошенка залучив Віктор Медведчук (у центрі), який наразі перебуває під домашнім арештом у тій самій справі

Суть "вугільної справи", фігурантом якої він є, за версією обвинувачення, полягає в тому, що у 2014 році Порошенко, діючи спільно з Віктором Медведчуком, його знайомим бізнесменом Сергієм Кузярою та іншими особами, зірвав постачання в Україну південноафриканського вугілля та організував його закупівлю у самопроголошених республік Донбасу.

Порошенко, за версією обвинувачення, погодився співпрацювати з Медведчуком, бо побоювався, що подальше погіршення відносин України з Росією згубно вплине на його політичний рейтинг.

Таким чином, резюмує підозра, Порошенко, Медведчук, Демчишин, Кузяра та інші невстановлені слідством особи "підірвали енергетичну безпеку України в 2014-15 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надали Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності".

Прокурори вимагають від суду заарештувати Петра Порошенка на два місяці.

Що каже захист Порошенка

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Адвокати Порошенка наполгають, що у постачанні вугілля з непідконтрольної частини Донбасу немає нічого незаконного. Ба більше, ці поставки за тих обставин були необхідні.

З формальної точки зору, нагадують вони, гроші за вугілля отримували не сепаратисти, а українські підприємства і відраховували з них податки до українського бюджету.

"Постачання вугілля [з Донбасу] - це єдине можливе рішення, яке тоді врятувало Україну", - заявляє адвокат Порошенка Ігор Головань.

По-друге, адвокати експрезидента взагалі не визнають участі Порошенка у будь-яких діях, пов'язаних з укладанням вугільних контрактів та їхньою реалізацією.

З формальної точки зору питання палива й енергетики, підготовки країни до зими та оплати за поставлене звідки б там не було вугілля - це компетенція уряду і конкретно профільного міністра.

І по-третє, захисники стверджують, що сторона обвинувачення припустилася величезної кількості процедурних порушень. І навіть називати Порошенка підозрюваним у цій справі - некоректно.