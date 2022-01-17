Австрія запроваджує обов'язкову вакцинацію. У ЄС протестують проти карантину та вакцин

1 година тому

Автор фото, SOOS LAJOS/POOL/AFP

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що з лютого цього року в країні запровадять обов'язкову вакцинацію.

Від коронавірусу вакцинуватимуть усіх мешканців країни, яким більше 18 років.

Раніше передбачалося, що щеплення від ковіду стануть обов'язковими для всіх австрійців віком від 14 років.

Проте вирішили, що ця норма стосуватиметься лише дорослих.

Виняток може бути лише для вагітних жінок та тих, хто має медичні протипокази.

Нехаммер заявив на пресконференція у неділю, що на людей, які відмовляються пройти вакцинацію, чекають високі штрафи. Їхній розмір становитиме від 600 до 3,6 тис. євро.

Вакцину отримали лише 71,5% жителів Австрії, що менше у порівнянні з багатьма європейськими сусідами цієї країни.

У суботу у Відні відбулася демонстрація проти обов'язкової вакцинації, в якій, за оцінками, взяли участь близько 27 тисяч людей.

Обов'язкова вакцинація - досить рідкісний захід, до якого вдалися лише лічені країни, серед яких - Еквадор, Таджикистан, Туркменістан, Індонезія та Мікронезія.

Втім, багато європейських країн, наприклад, Україна запроваджують обов'язкові щеплення для деяких категорій населення (наприклад, працівників системи охорони здоров'я та громадських служб).

Вони також значно обмежують можливості нещеплених людей, яким стало набагато важче ходити до громадських місць, користуватися транспортом та перетинати кордони

В Австрії - країні з населенням близько 9 млн осіб - зафіксовано 1,4 млн випадків ковіду та майже 14 тис. смертей.

Автор фото, Reuters

Демонстрація проти обов'язкової вакцинації відбулася у столиці Угорщини.

У Будапешті її організував правий рух "Наша Батьківщина", який у своїй політичній програмі поєднує антивакцинаторські гасла з вимогами зупинити міграцію.

Декілька сотень людей пройшли вулицями міста з гаслами на кшталт "Вакцини не повинні бути обов'язковими!", "Я нещеплений, а не злочинець!" і "Геть диктатуру ковіду!".

За населенням близько 10 млн осіб в Угорщині вакциновано трохи понад 60% населення, що набагато менше, ніж у Західній Європі.

Автор фото, Reuters

Франція запроваджує обов'язковий сертифікат про вакцинацію для відвідування громадських місць, включаючи кафе, бари та ресторани, а також для поїздок поїздом на далеку відстань.

Це стосується усіх жителів країни старше 16 років.

У Франції повністю вакциновано близько 75% населення.

Раніше президент країни Еммануель Макрон погрожував серйозно ускладнити життя мешканцям країни, які не бажають вакцинуватися.