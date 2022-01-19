Порошенка відпустили під особисте зобов'язання

19 хвилин(и) тому

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Печерський суд відпустив під особисте зобов'язання експрезидента Петра Порошенка та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

Його підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання енергетичного вугілля з території самопроголошених "ДНР-ЛНР".

Прокурори просили суд ухвалити рішення про арешт Петра Порошенка і грошову заставу як запобіжний захід у сумі мільярд гривень.

Підтримати Порошенка прийшов Штефан Фюле, колишній єврокомісар з питань розширення та сусідства (2010-2014).

"Правда з нами. Ми не святкуємо перемогу, хоча здавалося б, що ми перемогли. Ми не святкуємо, тому що божевільний сценарій Зеленського ще не закінчився", - сказав Порошенко після закінчення судового засідання.

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Повернення Порошенка

Петро Порошенко прилетів до України зранку 17 січня і просто з аеропорту вирушив до Печерського районного суду, де вранці мало відбутися засідання з обрання йому запобіжного заходу у "вугільній справі".

Перед входом до суду Порошенко виголосив промову. "Ми сьогодні починаємо процес об'єднання усіх опозиційних сил", - сказав п'ятий президент. Він подякував українцям, які прийшли його підтримати. "Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякалися самі", - сказав Порошенко.

Засідання тривало впродовж дня, ввечері суддя пішов до нарадчої кімнати і оголошення рішення перенесли на 19 січня.

Впродовж дня під судом тривав мітинг прихильників Порошенка, які перед цим зустрічали його в аеропорту.

Колишній президент відкидає висунуті йому звинувачення і називає переслідування політично вмотивованим.

У команді президента Володимира Зеленського вважають, що Петро Порошенко перетворив своє повернення на "політичний тікток" та "істеричний концерт".

"Все, що робить у публічному полі пан Порошенко, не має відношення до держави, реальної політики, адекватної політичної конкуренції. Це скоріше спроби зайняти своє місце в хайповому потоковому політичному тіктоці", - сказав у коментарі ВВС News Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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У чому звинувачують Порошенка?

ДБР впродовж останніх пів року розслідує справу про фінансування терористичних організацій і державну зраду. Порошенко проходить у цій справі підозрюваним.

За статтями, які йому інкримінують, передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. У цій же справі його можливим спільником фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

Останній, за версією слідства, безпосередньо займався постачанням вугілля із шахт, розташованих на території "ДНР-ЛНР".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петра Порошенка підозрюють у співпраці з ворогом, він вважає звинувачення абсурдними.

23 грудня минулого року Порошенка викликали на допит, проте він, перебуваючи у Польщі, заявив, що планує повернутися в Україну після Різдвяних свят.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно експрезидента за клопотанням слідчих.