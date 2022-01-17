Порошенка в аеропорту таки чекали слідчі. Він впевнений, що планували затримати

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Державна прикордонна служба України

У Державному бюро розслідувань заявили, що в київському аеропорту "Жуляни", куди сьогодні прибув Петро Порошенко, слідчі намагались вручили йому повістку про виклик до суду. Однак сам колишній президент України вважає, що його хотіли саме затримати.

Слідчі намагались вручили Петру Порошенко процесуальні документи, пояснили на брифінгу в ДБР, зокрема повістку про виклик до Печерського районного суду, де сьогодні об 11 годині йому обиратимуть запобіжний захист.

"Однак Порошенко відмовився брати документи, ігнорував законні вимоги слідчого, при цьому особи, що були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відео", - розповіли у ДБР.

"Адвокати Порошенка запевнили, що отримають документи, але після проходження прикордонної перевірки, і шляхом створення штучного натовпу, втекли", - додали на брифінгу.

Сьогодні вранці Петро Порошенко прилетів з Польщі до України рейсовим літаком. У аеропорту Жуляни його зустрів багатолюдний мітинг.

Деякий час політик не міг пройти паспортний кордон, і сказав, що у нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають в Україну.

Згодом паспорт віддали. За словами експрезидента, ситуацію вдалося вирішити виключно завдяки тому, що у складі пасажирів рейсу з Варшави була величезна кількість журналістів, а біля аеропорту зібрався чисельний мітинг.

"У нас є перша перемога. Вони збиралися затримати нас в аеропорту і злякалися вас, бо ви - сильні", - звернувся Порошенко до своїх прихильників.

Він закликав їх прямувати до суду, де, за його словами, збирається "дати бій".

"Україні потрібен порох? Все, у вас порох є! Зараз я рухаюсь до суду, ми покажемо їм брехливий антидержавний суд", - заявив він на мітингу.

Згодом Державна прикордонна служба України також зазначила, що під час переходу кордону Порошенком прикордонники законів не порушували, а лише виконали доручення правоохоронних органів.