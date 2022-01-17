Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися за пандемію. Більшість людей збідніли

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джефф Безос витратив більшу частину свого багатства на космічні подорожі Blue Origin

За даними благодійної організації Oxfam, пандемія зробила найбагатших людей світу ще заможнішими, а число бідняків збільшила.

Зниження доходів найбідніших верств населення спричинює смерть 21 тисячі людей щодня, йдеться у звіті.

Але 10 найбагатших людей світу збільшили свої сукупні статки у понад два рази з березня 2020 року, повідомляє Oxfam.

Організація публікує звіт про нерівність у світі напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

На заході, що проходить на швейцарському гірськолижному курорті, збираються тисячі корпоративних і політичних лідерів, знаменитостей, активістів, економістів і журналістів. Вони проводять панельні дискусії та беруть участь у вечірках із напоями та світських балачках.

Проте другий рік поспіль зустріч (запланована на цей тиждень) буде проходити в режимі онлайн лише після того. Поява нового варіанту коронавірусу Омікрона зруйнувала плани повернутися до події в оффлайн.

Обговорення цього тижня торкнуться прогнозів пандемії, рівного доступу до вакцин і енергетичного переходу.

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Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB, зазначив, що благодійна організація щороку присвячує звіт Давосу, щоби привернути увагу економічної, політичної та бізнес-еліти.

"Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі", - сказав він.

"Під час цієї пандемії майже щодня з'являється новий мільярдер, водночас 99% населення світу страждають від наслідків карантину, зменшення міжнародної торгівлі й туризму. Як наслідок, 160 мільйонів людей опинилися за межею бідності".

"Щось глибоко хибне є у нашій економічній системі", — додав він.

За даними Forbes, на які посилається благодійна організація, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Воррен Баффет.

Хоча в сукупності їхні статки зросли з 700 млрд доларів до 1,5 трлн доларів, між ними є значні відмінності. Статки Маска виросли на понад 1000%, а статки Гейтса зросли лише на скромні 30%.

Як рахує Oxfam?

Звіт Oxfam ґрунтується на даних зі списку мільярдерів Forbes і щорічного звіту Credit Suisse Global Wealth, в якому подано розподіл світового багатства з 2000 року.

Опитування Forbes використовує вартість активів особи, насамперед майна та землі, за вирахуванням боргів, визначаючи таким чином власність людини. Дані не включають заробітну плату або прибутки.

Цю методологію раніше критикували. Адже згідно з таким підходом, студента, який має багато боргів, але й високий потенціал заробітку, вважатимуть бідним.

У доповіді Oxfam, яка також була заснована на даних Світового банку, йдеться про відсутність доступу до медичної допомоги, голод, гендерне насильство та кліматичні зміни, у наслідок чого в світі кожні чотири секунди вмирає людина.

Число людей, які живуть на менш ніж 5 з половиною доларів на день, збільшилося на 160 мільйонів людей. І це також є наслідком пандемії.

Світовий банк використовує суму 5,5 доларів на день як показник бідності у країнах із рівнем доходу вище середнього.

У звіті також йдеться про те, що:

Пандемія змушує країни, що розвиваються, скорочувати соціальні витрати через зростання національних боргів.

Зросла гендерна нерівність: зараз у світі працює на 13 мільйонів жінок менше, ніж у 2019 році, а понад 20 мільйонів дівчат ризикують ніколи не повернутися до школи.

Групи етнічних меншин найбільше постраждали від ковіду, серед них британці з Бангладешу та чорношкіре населення США.

"Навіть під час глобальної кризи наші несправедливі економічні системи приносять приголомшливі прибутки найбагатшим, але не можуть захистити найбідніших", — зазначив Сріскандараджа.

Він додав, що політичні лідери тепер мають історичну можливість підтримати сміливіші економічні стратегії, щоб "змінити смертельний курс, яким ми рухаємось".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними Oxfam, мільйони дівчат можуть не повернутися до школи після пандемії

Ці зміни повинні включати більш прогресивні системи оподаткування. Капітал і багатство повинні обкладатися більшими зборами, які підуть на "якісне універсальне медичне обслуговування та соціальний захист для всіх", вважає Сріскандараджа.

Oxfam також закликає відмовитися від прав інтелектуальної власності на вакцини від Covid-19, щоб забезпечити ширше виробництво та швидше поширення.

Раніше цього місяця президент Світового банку Девід Мелпасс висловив свою стурбованість зростанням глобальної нерівності, стверджуючи, що вплив інфляції та заходи щодо її подолання, ймовірно, завдадуть більшої шкоди біднішим країнам.

"Перспективи слабших країн стають усе гіршими", - зазначив він.