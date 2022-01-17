"Політичний тікток" та "істеричний концерт" в аеропорту - офіс Зеленського про Порошенка

33 хвилин(и) тому

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У команді Володимира Зеленського вважають, що Петро Порошенко перетворив своє повернення на "політичний тікток" та "істеричний концерт". Про це у коментарі ВВС News Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Все, що робить у публічному полі пан Порошенко, не має відношення до держави, реальної політики, адекватної політичної конкуренції. Це скоріше спроби зайняти своє місце в хайповому потоковому політичному тіктоці", - вважає Подоляк.

Порошенко, який у понеділок вранці повернувся з Польщі до України, деякий час не міг пройти паспортний кордон в аеропорту "Жуляни", де його чекав багатолюдний мітинг.

Експрезидент сказав, що у нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають в Україну. Згодом паспорт віддали, й Порошенко вважає, що в цьому є заслуга журналістів і людей. Однак згодом у ДБР заявили, що слідчі лише хотіли вручили Порошенку повістку на виклик до суду. Прикордонники теж запевнили, що діяли згідно з законом.

"Замість просто повернутись в країну та пройти передбачені законом судові процедури, Порошенко розіграв "фестиваль презирства до процесуальних процедур" і зумів перетворити в істеричний концерт навіть рутинні дії прикордонників у аеропорту. На кожному кроці була брехня, кожна заява супроводжувалась фейками", - прокоментував цю ситуацію Подоляк.

На думку радника голови Офісу президента, Порошенку потрібні такі скандали, щоб не говорити зі своїми прихильниками "про сумнівні відносини з паном Медведчуком".

"Скандалізація, яку використовує пан Порошенко, все більше і більше працює на очевидний розкол українського суспільства, все більше і більше дискредитує нашу державу. В жодній цивілізованій державі світу не можна очікувати від політиків таких "концертів", як пан Порошенко сьогодні влаштував в аеропорту", - сказав Подоляк.

За його словами, експрезиденту варто було б "повернути цю карикатурну ситуацію в пристойне русло хоча б із відчуття поваги до країни".

П'ятого президента Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з "ДНР" та "ЛНР".

Політик заперечує свою провину та переконаний, що справа проти нього пов'язана з падінням рейтингу президента Зеленського.