Виверження вулкана у Тихому океані відчули за тисячі кілометрів

1 година тому

Автор фото, Tonga Geological Services Підпис до фото, Вулкан вивергався протягом кількох днів. Фото зроблене за день до виверження

Близько 80 тисяч людей могли постраждати внаслідок цунамі, яке спричинило виверження підводного вулкана біля островів Тонга, що на південний захід від Нової Зеландії. Поштовхи відчули в усьому світі.

Виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай сталося у суботу за 65 км на північ від столиці Нукуалофи.

Воно виявилося таким потужним, що зіткнення земної кори відчувалися за тисячі кілометрів, а спричинені ним стрибки атмосферного тиску зафіксували навіть на протилежному боці Земної кулі.

Автор фото, Planet Labs PBC/via REUTERS Підпис до фото, Перші ознаки виверження, що насувається, помітили ще 7 січня, коли підводний вулкан викинув у небо стовп диму

Вулкан спричинив хвилю цунамі понад метр заввишки.

На кадрах у соцмережах видно, як вода затопила церкву та будинки у столиці країни Нукуалофа.

Підтверджених повідомлень про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Однак Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) повідомляє, що в районі лиха могли постраждати до 80 000 людей.

Виверження вулкана вкрило острови попелом, пошкодило електромережі та обірвало комунікації. Через кілька годин після початку стихійного лиха інтернет і телефонні лінії Тонга вийшли з ладу. Зв'язок зі 105 000 жителів острова - практично недоступний.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що цунамі завдало "значної шкоди".

Нова Зеландія та Австралія відправили у постраждалий регіон літаки, щоби оцінити збитки. Однак інформації наразі мало.

Виконувач обов'язків Верховного комісара Нової Зеландії у Тонга Пітер Лунд заявив, що острівна держава стала "схожою на Місяць" через товстий шар попелу.

Пил забруднив системи водопостачання, спричинивши нестачу прісної води.

Влада радить людям пити воду у пляшках і носити маски для обличчя, щоб захистити легені.

Кореспондентка новозеландського каналу Pacific Television Барбара Дрівер написала у фейсбуку, телефонний зв'язок та інтернет запрацюють не раніше, ніж через два тижні. Виверження пошкодило важливий підводний кабель.

Автор фото, Consulate of the Kingdom of Tonga Підпис до фото, Фото у соцмережах показують затоплені села

Хвиля цунамі заввишки близько 1,2 метра також накотилася на узбережжя Японії. На острові Сікоку на півдні архіпелагу цунамі перевернуло десять суден. Про значні пошкодження у населених пунктах або про постраждалих японське телебачення не повідомляло.

У Японії, як і США, жителям прибережних міст рекомендували не наближатися до узбережжя. У неділю вдень попередження про небезпеку зняли.

Автор фото, Kyodo via Reuters Підпис до фото, Хвилі цунамі досягли узбережжя Японії й пошкодили декілька суден

Тонга - держава-архіпелаг, яка розкинулася на 170 островах у південно-західній частині Тихого океану між Новою Зеландією і Гаваями. Це остання монархія у Полінезії.