Назвали людину, яка могла видати Анну Франк та її сім'ю нацистам

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Ann Frank Museum Підпис до фото, Щоденник Анни Франк, написаний, коли дівчина та її родина ховалися від нацистів, популярний серед читачів через 70 років після її смерті

Нове розслідування встановило підозрюваного, який, можливо, видав Анну Франк та її родину нацистам.

Дівчина загинула у нацистському концтаборі у 1945 році, коли їй було 15 років. Понад два роки вона із сім'єю переховувалася в окупованому нацистами Амстердамі.

Щоденник, опублікований після її смерті, є найвідомішим свідченням із перших вуст про життя євреїв під час війни.

Команда розслідувачів, до якої увійшов колишній агент ФБР, зазначила, що Франків міг видати нацистам єврейський діяч Арнольд ван ден Берг. Він зробив це, щоби врятувати власну родину.

"Холодну" справу розслідувала група істориків та інших експертів протягом шести років. Вони використовували сучасні методи розслідування, як-от комп'ютерні алгоритми для пошуку зв'язків між багатьма різними людьми. Вручну така робота могла зайняти тисячі годин.

Ван ден Берг був членом Єврейської ради Амстердама, органу, змушеного проводити політику нацистів в єврейських районах. У 1943 році його розформували, а членів відправили до концтаборів.

Але дослідники виявили, що ван ден Берга не відправили до табору, він залишався в Амстердамі, як і раніше. Вони також припустили, що член Єврейської ради міг передавати нацистам інформацію.

"Коли ван ден Берг витратив усі свої засоби захисту, які рятували його від табору, він мав надати нацистам щось цінне, щось, що дозволило б йому та його дружині залишитися у безпеці", зазначив колишній агент ФБР Вінс Панкоке в інтерв'ю CBS 60 Minutes.

Дослідники розповіли, що вони також підозрювали іншого єврея. Вони також виявили докази того, що Отто Франк, батько Анни, міг знати людину, яка їх видала, але тримав це у таємниці.

У документах попереднього розслідувача вони знайшли копію анонімної записки, надісланої Отто Франку. В ній назване ім'я зрадника - Арнольд ван ден Берг.

Вінс Панкоке припускає, що ці дані не оприлюднили через побоювання антисемітизму.

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"Можливо, він просто відчув, що якщо знову згадає про це… це лише розпалить полум'я", - зазначив Панкоке.

"Але ми також повинні пам'ятати, що ван ден Берг був євреєм, і щоби врятувати своє життя він був змушений зробити будь-що".

Нідерландська газета de Volkskrant повідомляє, що ван ден Берг помер у 1950 році.

У своїй заяві керівники будинку-музею Анни Франк зазначили, що вони "вражені" висновками слідчої групи.

Виконавчий директор музею Рональд Леопольд додав, що дослідження "дає важливу нову інформацію та захопливу гіпотезу, яка заслуговує на подальші розвідки".

У музеї заявили, що не брали безпосередню участь у розслідуванні, але надали команді доступ до архівних даних.