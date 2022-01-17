Як правильно купатися на Водохреще і що це символізує

42 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Щорічно на Водохреще, яке святкують 19 січня, в Україні виникає дискусія - купатися чи не купатися в ополонці цього дня. Чи це допомагає "змити гріхи" та чи є ця традиція українською?

ВВС News Україна намагалася знайти відповіді на ці та інші запитання.

Українці здавна вірили у цілющу силу освяченої води, кажуть етнографи. Вважають, що, якщо пірнеш цього дня, то цілий рік будеш здоровим.

Дехто ж купається, не вкладаючи у цю дію релігійний сенс. Йдеться про випробування свого організму та незвичайну розвагу.

Українська православна церква київського патріархату нагадує, що купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

"Жодного церковного припису в українській церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було", - йдеться у повідомленні УПЦ у фейсбуці.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, На Водохреще освячують воду, яку здавна вважали цілющою

Церква запитує, для чого люди купаються в крижаній воді, "не соромлячись оголювати напоказ власне тіло, "підігріватися" спиртними напоями, не стримуватися у лайці" під час занурення у крижану воду.

"А щодо "змивання" гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх - це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі", - зазначили в УПЦ. Для цього потрібно покаятися і змінитися, додали у церкві.

Що радять лікарі

Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах.

Лікар-терапевт Соломія Лукач озвучує основні правила купання взимку: плавно заходити у воду, не пірнати вниз головою та бажано не мочити голову.

"Якщо вже вирішили зануритися, то краще мінімально перебувати у воді. Максимум одна хвилина. Після виходу з води обтертися сухим рушником і одягнути сухі речі. Бажано мати з собою теплі напої, щоби швидше зігрітися", - додає лікарка.

Водночас вживати перед зануренням в ополонку спиртні напої не варто - це призводить до розширення судин та швидшого переохолодження, додає лікарка.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Лікарі радять не пірнати головою униз і не мочити голову

Категорично не можна пірнати тим, хто має серцево-судинні захворювання і часті коливання артеріального тиску, а саме артеріальну гіпертензію.

"Ми не рекомендуємо занурюватися тим, хто має прояви вірусної інфекції та різні хронічні патології", - додає Соломія Лучкач.

Чи купалися українці раніше?

Йорданській воді здавна приписували сильні цілющі властивості, тому купатися в ополонці могли з лікувальною чи профілактичною метою - щоби бути здоровим весь наступний рік.

Фольклористка Олена Чебанюк цитує відомих українців, які писали про звичай купатися на Водохреще ще у середині 19 століття.

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"Чубинський писав, що у с. Шендеріва Канівського повіту: "Після водосвяття деякі молоді селяни купаються в ополонці, для здоров'я, а інколи стріляють по кілька разів у повітря і таким чином "очищення від гріхів світові сповіщають", А. Свенцицький писав, що купаються "від корости", О. Потебня, з посиланням на зап. Терещенка, що купають від хвороб навіть маленьких дітей", - написала дослідниця у фейсбуці.

За її словами, на Закарпатті купалися в йорданській воді дівчата, які довго не могли вийти заміж.

Йорданська вода, яку брали з ополонки, вважалася універсальним засобом захисту. Нею освячували не лише членів сім'ї, але дерева й худобу, зазначає фольклористка Дарія Анцибор.

"Обов'язково мали умитися дівчата. Деякі приносили воду додому, вмивалися там, кладучи до мисок намисто або кетяги калини, щоб обличчя було красним, тобто красивим і рум'яним", - додає вона.

Автор фото, УНІНА Підпис до фото, Після купання взимку варто обтертися рушником, вдягнути сухий одяг і випити теплого чаю

У радянські часи Водохреще не святкували, але купання в ополонці, тобто моржування, ніхто не забороняв.

Поступово традиція занурюватися у воду, розрослася по всьому пострадянському простору. В Україні купання в ополонці на Водохреще набуло особливої популярності за колишнього президента Віктора Ющенка.

А впродовж 2000-х років купання стало масовою українською традицією.

Автор фото, УНІАН