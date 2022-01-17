Крокодил, який причаївся під підлогою. Історія рептилії, замурованої у школі

56 хвилин(и) тому

Автор фото, RHONDDA CYNON TAF COUNCIL Підпис до фото, Знахідка стала великою несподіванкою для працівників та учнів школи

В одній із середніх шкіл Уельсу виставили на огляд рештки крокодила, які десятки років пролежали під підлогою будівлі.

Як саме вони там опинилися, достеменно не відомо, але легенду про загадкову рептилію, яка нібито замурована десь на території школи, розповідали багато поколінь школярів у невеликому валлійському містечку Пентре.

Рептилію знайшли у 2019 році під час ремонту, а приблизно через два роки незвичайний експонат посів почесне місце в школі на південному сході Уельсу.

Коли тварина вперше з'явилася з-під паркетної підлоги одного з класів, подиву будівельників та адміністрації не було меж.

"Я чув історію про те, як батьки та вчителі закопали крокодила десь під школою у період між двома світовими війнами, - розповідав тоді директор школи Ніл Пайк. - Але я думав, що це просто легенда, тому особливої уваги на неї не звертав. Ну а тепер на підлозі у нашому холі лежить крокодил!"

Автор фото, JIM ROWE Підпис до фото, Про існування крокодила у школі ходили легенди

Точної інформації про походження крокодила немає. У селі кажуть, що його колись привіз з-за кордону один із місцевих жителів, який повернувся на батьківщину з фронту Першої світової війни.

За цією версією, рептилію певний час показували у школі, але потім її сховали під підлогою.

Навіщо це зробили, теж невідомо, але найпоширеніша версія така: на той момент Британії загрожувала Друга світова війна, і адміністрація могла сховати цінний експонат, щоб його не пошкодили під час можливого конфлікту.

Колишня директорка школи Маріан Робертс, яка колись теж тут вчилася, згадує, що вперше про шкільного крокодила згадав її батько. "У 1961 році, коли я пішла до школи, тато запитав мене, де крокодил, - розповідала вона після того, як знайшли його рештки. - А коли я була директором, мене весь час питали, що з ним. Тож він запам'ятався людям".

"Легендарний крокодил"

Після того, як знайшли рештки тварини, з'ясувалося, що її вік набагато більший, ніж передбачали раніше. Хоча за час під шкільною підлогою крокодил досить сильно постраждав, експертам вдалося з'ясувати, що він жив ще у ХІХ столітті.

Автор фото, RHONDDA CYNON TAF COUNCIL

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Рештки рептилії заморозили для того, аби вбити шкідників та перевірити на наявність небезпечних бактерій, після чого їх почистили та привели до належного вигляду.

"Історія цього крокодила абсолютно неймовірна, - сказала член місцевої ради Джой Россер. - Будівельники і подумати не могли, що знайдуть таке під підлогою шкільного класу. Я дуже рада, що реставрацію закінчили, і тепер цей легендарний крокодил, про якого ходило багато чуток, нарешті опинився на загальному огляді".

"Я впевнена, що для школи він стане дуже цінним надбанням. Це єдиний експонат, справжній шматочок місцевої історії, який тепер збережений для майбутніх поколінь учнів та вчителів", - каже Россер.