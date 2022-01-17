"Політичний тікток" чи переслідування: за що хочуть судити Порошенка. Теленовини ВВС 17.01.22

У випуску 17 січня:

  • Ранкова кава з журналістами, рейс лоукоста до Києва, і натовп в аеропорту - як зустрічали Порошенка.
  • Прокуратура просить рекордну заставу. У Порошенка заявляють про політичні переслідування. За що хочуть судити п'ятого президента?
  • Ситуація в Україні очима міжнародних експертів. Що кажуть у Британії про події в Києві, поки біля кордонів України Росія продовжує збирати військо.

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