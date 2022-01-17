"Політичний тікток" чи переслідування: за що хочуть судити Порошенка. Теленовини ВВС 17.01.22
У випуску 17 січня:
- Ранкова кава з журналістами, рейс лоукоста до Києва, і натовп в аеропорту - як зустрічали Порошенка.
- Прокуратура просить рекордну заставу. У Порошенка заявляють про політичні переслідування. За що хочуть судити п'ятого президента?
- Ситуація в Україні очима міжнародних експертів. Що кажуть у Британії про події в Києві, поки біля кордонів України Росія продовжує збирати військо.
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