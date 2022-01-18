Велика Британія надає Україні протитанкове озброєння

12 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Український резервіст бере участь у військових навчаннях біля Києва

Велика Британія доставить Україні легке протитанкове озброєння для оборонних цілей на фоні повідомлень про те, що Росія нарощує військові сили на українському кордоні, сказав британський міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад.

"Україна має повне право захищати свої кордони, і новий пакет допомоги більше розширює її можливості", - пояснив міністр оборони це рішення.

Перша партія була відправлена в понеділок, сказав Воллес, хоча і не уточнив тип озброєння.

За його словами, це оборонне озброєння з малим радіусом дії, воно не є стратегічним, і "не представляє загрози для Росії".

Для інструктажу роботи з цим озброєнням на перших етапах, до України також приїде невелика команда британських військових, повідомив британський міністр.

Генеральний штаб Збройних сил України та міністр оборони України Олексій Резніков подякували британському колезі за підтримку та допомогу.

"По-справжньому новий розділ нашого стратегічного партнерства!", - написав Резніков у твіттері.

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За словами Бена Воллеса, є "обґрунтовані та реальні підстави непокоїтись", що російські війська можуть бути використані для вторгнення.

"Більше того, в останні тижні ми спостерігаємо загострення російської риторики, посилення кіберактивності та широке розповсюдження дезінформації, що може стати фальшивим приводом для російської військової інтервенції", - зазначив Воллес.

Росія заперечує плани вторгнення та обвинувачує Захід в агресивній поведінці.

Десятки британських військових приїжджали до України з 2015 року, тренуючи українські збройні сили, також Британія доклалась до того, щоб відновити український флот після анексії Криму в 2014 році.

Але за словами Воллеса, Британія надаватиме і додаткову безпекову допомогу в світлі "все більш загрозливої поведінки" Росії.

Воллес також сказав, що запросив російського міністра оборони Сергія Шойгу відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів, щоб обговорити питання безпеки, і додав, що хотів би дружити з Росією.

"Я досі сподіваюсь, що дипломатія переможе", - додав Воллес.