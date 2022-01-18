Зниклого кота знайшли за нявканням у слухавці телефону
Кіт, що зник безвісти вісім місяців тому, возз'єднався зі своєю господаркою після того, як вона впізнала його нявкання під час телефонної розмови з ветеринаром.
Рейчел Лоуренс з Ессекса, Британія, консультувалася з ветеринаром щодо своєї іншої кішки, коли почула на задньому плані характерний крик зниклого кота.
Їй пояснили, що це бродячий кіт, але вона зателефонувала ще раз і попросила його описати.
Так Барнабі повернувся додому.
Лоуренс каже, що була впевнена, що впізнала нявкання зниклого домашнього улюбленця, тому передзвонила ветеринару і запитала, чи був той бродячий кіт, чий голос вона почула у слухавці, чорний і з білою плямою на задній лапі.
Коли опис підтвердили, вона взяла фото Барнабі й вирушила у клініку.
Жінка каже, що "впізнала його", щойно його завели до кімнати.
"Я не могла стримати емоцій і розплакалася вголос, - згадує вона. - Ми не бачили його вісім місяців".
Троє її дітей називали Барнабі товстуном, але коли його привели, він був "худий, без хутра" і "весь вкритий виразками", каже Лоуренс.
Норовливий вихованець був "більш ніж щасливий, коли його взяли на руки і приголубили".
"Тепер нам треба відгодувати його, щоб він знову став товстуном", - каже Лоуренс.
Вона стверджує, що заплатила за чипування Барнабі, перш ніж він зник безвісти, але сумнівається, що процедуру "виконали належним чином".