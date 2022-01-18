Зниклого кота знайшли за нявканням у слухавці телефону

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Барнабі зник вісім місяців тому

Кіт, що зник безвісти вісім місяців тому, возз'єднався зі своєю господаркою після того, як вона впізнала його нявкання під час телефонної розмови з ветеринаром.

Рейчел Лоуренс з Ессекса, Британія, консультувалася з ветеринаром щодо своєї іншої кішки, коли почула на задньому плані характерний крик зниклого кота.

Їй пояснили, що це бродячий кіт, але вона зателефонувала ще раз і попросила його описати.

Так Барнабі повернувся додому.

Лоуренс каже, що була впевнена, що впізнала нявкання зниклого домашнього улюбленця, тому передзвонила ветеринару і запитала, чи був той бродячий кіт, чий голос вона почула у слухавці, чорний і з білою плямою на задній лапі.

Коли опис підтвердили, вона взяла фото Барнабі й вирушила у клініку.

Жінка каже, що "впізнала його", щойно його завели до кімнати.

"Я не могла стримати емоцій і розплакалася вголос, - згадує вона. - Ми не бачили його вісім місяців".

Троє її дітей називали Барнабі товстуном, але коли його привели, він був "худий, без хутра" і "весь вкритий виразками", каже Лоуренс.

Норовливий вихованець був "більш ніж щасливий, коли його взяли на руки і приголубили".

"Тепер нам треба відгодувати його, щоб він знову став товстуном", - каже Лоуренс.

Вона стверджує, що заплатила за чипування Барнабі, перш ніж він зник безвісти, але сумнівається, що процедуру "виконали належним чином".