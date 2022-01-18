Родичі Назарбаєва йдуть у відставку один за одним. Де вони, і що відбувається в Казахстані?

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деяких людей з оточення Назарбаєва вважають одними з найбагатших у Казахстані

17 січня "добровільно пішли у відставку" ще два члени сім'ї першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Під час його правління та після відставки родичі Назарбаєва обіймали високі посади у великих корпораціях та держорганах. Після січневих протестів сім'я Назарбаєва поступово втрачає свої позиції.

ВВС розповідає про останні перестановки в Казахстані.

Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном понад 30 років. Пішовши у відставку в 2019 році, він залишив за собою посаду голови Ради безпеки Казахстану.

Офіційно Назарбаєв міг головувати пожиттєво. Але 5 січня стало відомо, що його зняли з цієї посади (за іншою версію, він добровільно покинув її). Тепер Радбез очолює президент Токаєв.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в країні існує група "дуже прибуткових компаній та прошарок дуже багатих людей", які тепер мають "віддати належне" людям шляхом регулярних відрахувань до благодійного фонду "Народу Казахстану".

Діти Назарбаєва та їхні партнери

Автор фото, AFP Підпис до фото, Мармурова табличка під назвою фонду Назарбаєва в Алмати постраждала під час акцій протесту

Дарига Назарбаєва - старша донька першого президента Казахстану. З 2014 року вона працювала в парламенті країни, з 2019-го очолювала верхню палату парламенту.

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У травні 2020 року президент Токаєв достроково припинив її сенаторські повноваження. Трохи пізніше Даригу вибрали депутатом нижньої палати парламенту.

Але з 12 січня вона не з'являється на засіданнях. У пресслужбі повідомили, що Дарига захворіла коронавірусом та пішла на лікарняний.

За даними декількох казахстанських ЗМІ, Назарбаєва з 2020 року живе з Кайратом Шарипбаєвим. У тому ж році він став головою правління компанії "Казахгаз". 15 січня його зняли з цієї посади.

Дінара Кулібаєва - середня донька єлбаси - займається бізнесом та громадською діяльністю. Її чоловік Тимур Кулібаєв обіймає перше місце в рейтингу найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією Forbes. Останні вісім років він очолював національну палату підприємців "Атамекен".

17 січня в організації повідомили, що Кулібаєв "добровільно склав із себе повноваження". Поки що він зберіг за собою посаду голови Олімпійського комітету Казахстану.

Алія Назарбаєва - молодша донька Нурсултана Назарбаєва - займається громадською діяльністю та працює у сфері мистецтва. Чоловік Алії Дімаш Досанов невдовзі після весілля очолив правління нафтотранспортної компанії "КазТрансОйл". Залишився без посади 15 січня 2021 року.

Родичі та найближче коло

Самат Абішев - племінник Нурсултана Назарбаєва - працював першим заступником голови Комітету нацбезпеки Казахстану. 7 січня у КНБ повідомили, що він пішов у відставку.

Карім Масімов вважається довіреною особою Назарбаєва. Вони багато років працювали разом. Коли Назарбаєв пішов з посади президента, Масімов очолив КНБ Казахстану. 6 січня, на четвертий день протестів у країні, його арештували та обвинуватили в державній зраді.

Брат Каріма Нурлан Масімов донедавна керував поліцією Павлодарської області. 17 січня він повідомив, що пішов у відставку.

Де вони?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дарига Назарбаєва з батьком на прийомі в королеви у листопаді 2015 року

Де зараз перебувають Нурсултан Назарбаєва та його діти - невідомо. Вони не з'являлись на публіці з кінця грудня. За словами їхніх представників, Нурсултан Назарбаєв перебуває у столиці країни, а його старша донька Дарига - в Алмати. Якихось підтверджень цьому немає.

Молодша донька Назарбаєва у ході протестів зробила декілька публікацій про це в інстаграмі.

Як звернули увагу користувачі мережі, Instagram визначив, що власниця акаунту перебуває у ОАЕ. Сервіс автоматично визначає місцерозташування пристрою та вказує його в розділі "Інформація про акаунт". Невдовзі після цього Алія Назарбаєва видалила свої акаунти у Facebook та Instagram.

Відомо, що Дарига та Алія Назарбаєви раніше придбали будинки в Лондоні. Нерухомість, що належить Даризі та її сину Нуралі, в 2019 році оцінювали у понад 100 мільйонів доларів.

Будинок Алії, за даними Telegraph, коштував понад 10 мільйонів доларів. Повідомляється, що вона також придбала нерухомість у Дубаї на суму близько 14 мільйонів доларів.

За однією з версій, Дінара Кулібаєва та її чоловік Тімур Кулібаєв могли переїхати в Киргизстан. Сайт kg24 з посиланням на Flightradar24 повідомляв, що 6 січня в Бішкек прилетіли два приватних літаки, які могли належати сім'ї Назарбаєва.

Група розслідувачів Bellingcat відстежила приватний літак Bombardier Challenger 604, який вилетів із Алмати в Женеву 4 січня, через два дні після початку протестів.