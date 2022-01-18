Як зрозуміти, що це Омікрон? У МОЗ розповіли про найчастіші симптоми

1 година тому

Автор фото, Уніан

У міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які симптоми найчастіше з'являються в людей, які підхопили Омікрон, новий штам коронавірусу.

Найчастіше хворі мають нежить (73%), головний біль (67,5%), втому (63,5%). А також чхають (60%) і відчувають біль у горлі (59,6%).

Головними симптомами уханського вірусу, який, за даними МОЗ, все ще домінує в Україні, вважаються висока температура, тривалий важкий кашель, втрата смаку і нюху.

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності (Омікрону - Ред.) від симптомів штаму Дельта", - пояснюють у міністерстві.

У хворих на Омікрон рідше, але все ж трапляється кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження Омікроном вп'ятеро вищий, ніж у Дельти.

Поодинокі дослідження також вказують, що Омікроном більше хворіють молодші люди. Якщо пацієнтові з Дельтою в середньому було 38 років, то пацієнту з Омікроном буде вже 30 років.

"Попри те, що симптоми Омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки", - кажуть у МОЗ.

Автор фото, МОЗ

На минулу добу в Україні виявили 8 558 нових випадків ковіду, 1 125 людей - госпіталізували.

Через стрімке поширення Омікрону в небезпеці перебувають люди, які не пройшли "принаймні базового курсу вакцинації" проти ковіду, застерігають у міністерстві.

Понад 15 мільйонів українців уже отримали першу дозу вакцини, а повний курс пройшли 14,3 мільйона. Понад 113 тисяч людей вже мають і третю, бустерну дозу.

Дві дози не дають належного захисту від Омікрону, лікарі рекомендують колоти і третю дозу.

Тому з 6 січня в Україні дозволили щеплювати бустером усіх охочих українців.