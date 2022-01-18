Яку зброю Британія дала Україні? Версії британської преси

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Міністерство оборони

Велика Британія заявила про початок постачання Україні легких протитанкових озброєнь для захисту від можливого вторгнення. Про це британському парламенту сказав міністр оборони Бен Воллес.

Перші системи вже доставили 17 січня, і невелика кількість британських військових проведе для українських колег нетривале навчання. Кількість і тип зброї міністр не зазначив.

"Це не стратегічні озброєння і вони не становлять загрози для Росії. Вони для самооборони", - заявив Воллес. Він запросив російського міністра оборони Сергія Шойгу відвідати Лондон для обговорення ситуації.

У міністерстві оборони України не коментують, яку саме зброю отримали.

Але, як пише The Guardian, найімовірніше йдеться про портативну легку протитанкову зброю нового покоління з радіусом дії кілька сотень метрів.

Вона має схожі можливості з американськими системами Javelin, але не така потужна. Однак "теоретично" здатна вивести танк з ладу ударом зверху.

Військовий оглядач Кирило Данильченко вказав, що під такий опис якнайкраще підходить легка шведська протитанкова система NLAW Saab.

За його словами, ключове для розуміння системи - саме удар зверху.

Пан Данильченко у своєму дописі у фейсбуку пояснив, чим цікаві системи NLAW.

"Це одноразовий гранатомет "вистрілив - забув". Можливі постріли з будівель та дотів. Калібр 500 мм, пробиття броні за тестами - шведи по Т-72, ефективна відстань до 600 метрів. Атакує броню з верхньої напівсфери, йде на метр вище цілі".

Ще, за словами оглядача, ці протитанкові системи мають нічний приціл.

Він додає, що Британія може мати близько 20 тисяч таких систем.

Підпис до фото, Українські військові вже мають американські джавеліни, але вони досить дорогі

ВВС намагається дізнатись у військових відомств України та Британії деталі поставок зброї.

Міністерство оборони Британії також опублікувало статтю Воллеса про загрозу з боку Росії. У ній він називає "опудалом" заяви Росії про нібито загрозу з боку НАТО.

Заяви про начебто плани США влаштувати на сході України провокацію з хімічною зброєю зробили, на його думку, це "опудало" лише більшим.

"Очевидно, Кремль прагне, щоб ми всі взялися за це фальшиве звинувачення, замість того, щоб кидати виклик справжньому порядку денному президента Російської Федерації", - йдеться в статті. У ній Воллес спростовує російські твердження про нібито загрози з боку НАТО та критикує минулорічну статтю Володимира Путіна.

Спецзагін Канади в Україні

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Тим часом, канадське видання Global News повідомляє, що Канада відправила в Україну загін сил спеціального призначення на тлі загострення між НАТО й Росією.

Джерела розповіли канадському ЗМІ, що розгортання невеликого контингенту полку спеціальних операцій спрямоване на стримування російської агресії в Україні та визначення шляхів допомоги українській владі.

"За словами джерел, підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення", - повідомляє Global News.

Водночас ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність спецназу в Україні.

У збройних силах журналістам відповіли, що канадський спецназ бере участь у підготовці українських військових із 2020 року. Однак, за даними джерел, контингент, який виїхав в Україну приблизно 9 січня, не проводить навчання.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Українські протитанкові системи

Global News зазначає, що також на знак підтримки в Україну 17 січня прибула з візитом міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Накопичення російських військ і техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні", - йдеться в її заяві.

Вона проведе пресконференцію з керівником МЗС України Дмитром Кулебою ввечері 18 січня.

За даними уряду Канади, країна з січня 2014 року надала Україні приблизно $560 млн підтримки, включно з нелетальною військовою технікою та підготовкою українських військових збройними силами Канади.

Крім того, CNN повідомило, що минулого тижня в Україну приїздив директор ЦРУ Білл Бернс та зустрічався з президентом Зеленським.

Про це виданню сказали два джерела. За словами неназваного американського чиновника, Бернс "провів консультації з колегами з розвідки через побоювання щодо подальшого вторгнення Росії в Україну" та обговорив поточну ситуацію з Зеленським.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.