Росія та Білорусь проведуть спільні навчання, будуть репетирувати відсіч агресії

1 година тому

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Російська САУ "Мста" під час недавніх навчань "Запад-2021" за участі збройних сил Росії і Білорусі

У лютому Москва та Мінськ проведуть спільні військові навчання, репетируючи відсіч зовнішньої агресії. Про це повідомили російські та білоруські військові на фоні гострої напруги у відносинах із Заходом через нарощування Росією військових сил на українському кордоні.

Про ці навчання президенти Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовились ще в грудні.

Навчання відбудуться у Білорусі. Російські військові та техніка почали прибувати туди в понеділок для участі в перевірці сил реагування двох країн, що має пройти поблизу західного кордону з Польщею та Литвою, а також неподалік південної ділянки кордону з Україною, пише Reuters.

Метою навчань є "відпрацювання завдань припинення та відбивання зовнішньої агресії в ході ведення оборонної операції, протидії тероризму та захисту інтересів союзної держави", як заявляв журналістам заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін.

За його словами, навчання проходитимуть у два етапи, до 20 лютого. У Білорусь з Росії перебазують 12 літаків СУ-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С".

Фомін розповів, що на першому етапі буде передислокація, швидке групування військ на "загрозливих напрямках", організація охорони "важливих державних і військових об'єктів" та кордону в повітрі.

На другому етапі військові проведуть спільні навчання "Союзна рішучість-2022".

У міноборони Білорусі заявили, що на першому етапі навчань обидві сторони відпрацюють розгортання військ, оборону військових об'єктів, оцінку можливостей протиповітряної оборони.

А на другому - відпрацюють "знищення незаконних озброєних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника".

Автор фото, AFP

П'ять полігонів та чотири аеродроми будуть задіяні в навчаннях, кажуть у білоруському відомстві.

"Можуть скластись такі обставини, коли сил і засобів регіонального групування буде недостатньо для гарантованого забезпечення безпеки союзної держави, - пояснив необхідність навчань Фомін. - Для спільного захисту необхідно буде залучити весь потенціал".

На фоні загострення напруги з Україною

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Міноборони Білорусі у вівторок заявило, що навчання проводяться на фоні "загострення військово-політичної ситуації в світі", та "продовження зростання напруги в Європі".

Захід підозрює Москву в підготовці до вторгнення в Україну чи його імітації. Російська влада категорично заперечує це, та вимагає документальних гарантій того, що НАТО не буде розширюватись далі на схід та включати у свій склад Україну.

Минулого тижня пройшли три раунди перемовин російських представників із США, НАТО та ОБСЄ, що не призвели до суттєвих результатів.

На фоні загострення геополітичної ситуації з кінця минулого тижня російські ринки падають.

Європа занепокоєна, а 18 січня стало відомо, що наступного дня із президентом Володимиром Зеленським у Києві зустрінеться держсекретар США Ентоні Блінкен.

Напередодні британський міністр оборони Бен Воллес оголосив, що Велика Британія надасть Україні легке протитанкове озброєння для оборонних цілей.