Державний секретар США Блінкен летить до України

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Україну, повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

Про цей візит заздалегідь не повідомляли. 18-22 січня Блінкен відвідає Україну та Німеччину.

19 січня Печерський районний суд Києва о 14.00 має оголосити рішення щодо запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку.

19 січня у Києві Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Він наголосить на відданості США захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у анонсі.

Візит відбувається після інтенсивних перемовин з європейськими союзниками щодо спонукання Росії обрати "шлях дипломатії та деескалації на фоні загрози Україні з боку РФ".

Блінкен також зустрінеться з працівниками та родинами посольства США, щоб повідомити про зусилля Держдепу щодо планування "непередбачених ситуацій", якщо Росія вирішить чинити подальшу ескалацію.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

20 січня Блінкен полетить до Берліна обговорити останні дипломатичні зустрічі з Росією та спільні дії щодо запобігання подальшої агресії Росії щодо України.

МЗС України також повідомило про візит.

"Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії", - заявили в МЗС.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - ідеться в заяві.