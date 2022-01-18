Назарбаєв: Я пенсіонер з 2019 року, відпочиваю і нікуди не їду з Казахстану

47 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Колишній президент Казахстану та "лідер нації" Нурсултан Назарбаєв вперше з початку протестів у країні, розстрілу людей та фактичної зміни влади прокоментував ситуацію.

Назарбаєв, який майже 30 років керував країною, з 2019 року передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву, а сам очолював раду безпеки.

Як кажуть оглядачі, "лідер нації" продовжував контролювати країну, але на початку січня після протестів Токаєв фактично відсторонив його від керівництва. Токаєв забрав у Назарбаєва посаду керівника ради безпеки.

Експерти вказують, що після введення військ ОДКБ і опанування ситуації в країні Токаєвим усіх наближених до Назарбаєва у владі "зачищають".

Також були чутки, що сам Назарбаєв міг покинути країну.

"Я - пенсіонер"

"Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву. З того часу я є пенсіонером. Зараз я перебуваю на заслуженому відпочинку у столиці Казахстану і нікуди не виїздив", - заявив Назарбаєв у першому зверненні.

Його опублікувала пресслужба політика після "різних повідомлень у ЗМІ".

Назарбаєв у записаному і змонтованому відео каже, що президент Токаєв має всю повноту влади.

"Він - голова ради безпеки, скоро його оберуть головою партії Нур Отан. Ніякого конфлікту чи протистояння в еліті країни немає. Чутки про це не мають підґрунтя", - наполягає політик.

Також він закликав підтримати програму реформ президента.

"Січневі події вразили весь Казахстан. Метою атаки на Казахстан було знищення цілісності країни. Ці події ще раз показали, що незалежність треба берегти", - йдеться у заяві.

Протести у Казахстані почались на початку січня. Спочатку приводом було здорожчання скрапленого газу, а потім виникли політичні вимоги зміни влади.

5 січня протести стали масовими, а в місті Алмати навіть захопили низку органів влади та аеропорт.

Після цього силовики зі зброєю придушили протести, сотні людей загинули.

Допомогу владі надали війська ОДКБ, які вже почали залишати країну.