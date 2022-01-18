Керівниця МЗС Канади відповіла на питання про спецпризначенців в Україні

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Канадські військові на навчаннях в Україні у 2018 році

Очільниця міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі під час візиту до Києва не підтвердила, але й не спростувала те, що Канада надіслала в Україну військових-спецпризначенців.

На брифінгу після переговорів із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою пані Жолі прямо запитали про приїзд групи спецпризначенців до України.

Вона відповіла, що в ході візиту зустрілася із канадськими військовими, які працюють в Україні, і нагадала, що вони присутні тут вже тривалий час в рамках тренувальної місії Unifier ("Об'єднувач").

"Впродовж кількох років ми працюємо над тим, щоб тренувати вояків Збройних сил та Національній гвардії (України). У цьому процесі беруть участь і військові-спецпризначенці", - заявила вона.

Після візиту до Києва Мелані Жолі має відвідати Париж та Брюссель, де також обговорить ситуацію довкола України.

Спецзагін Канади в Україні?

Можливе направлення Канадою свого військового підрозділу спеціального призначення стало однією з головних новинних тем в Україні у вівторок.

18 січня видання Global News повідомило, що Канада відправила в Україну загін сил спеціального призначення на тлі загострення між НАТО й Росією.

Джерела розповіли канадському ЗМІ, що розгортання невеликого контингенту полку спеціальних операцій спрямоване на стримування російської агресії в Україні та визначення шляхів допомоги українській владі.

"За словами джерел, підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення", - повідомляє Global News.

Водночас ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність спецпризначенців в Україні.

У збройних силах журналістам відповіли, що канадці беруть участь у підготовці українських військових із 2020 року. Однак, за даними джерел, контингент, який виїхав в Україну приблизно 9 січня, не проводить навчання.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Українські протитанкові системи

Global News зазначає, що керівниця канадського МЗС Мелані Жолі прибула до України саме на знак підтримки.

"Накопичення російських військ і техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні", - йдеться в її заяві.

За даними уряду Канади, країна з січня 2014 року надала Україні приблизно $560 млн підтримки, включно з нелетальною військовою технікою та підготовкою українських військових збройними силами Канади.