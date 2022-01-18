Британія дає Україні зброю, західні дипломати у Києві. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Міністри закордонних справ Німеччини та Канади, а тепер ще й держсекретар США. Чому західні топ-дипломати летять з візитами у Київ.
  • Британія постачає Україні протитанкову зброю. Що про це відомо?
  • Чи стає загроза російського вторгнення неминучою? Ми спитали в Пітера Померанцева.
  • Казахстан оговтується від заворушень. Назарбаєв уперше прокоментував ситуацію в країні.

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