Візит на тлі загрози російського вторгнення. Держсекретар США Блінкен прилетів до України

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зустріч Ентоні Блінкена в київському аеропорту

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу вранці прилетів в Київ. Цей візит відбувається на тлі зростання занепокоєння, що російське вторгнення в Україну може бути неминучим.

У Києві Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а потім зустрінеться зі своїми британськими, французькими та німецькими колегами в Берліні.

У п'ятницю Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

Також 19 січня Печерський районний суд Києва о 14.00 має оголосити рішення щодо запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку.

Фото прибуття держсекретаря до Києва опублікував у твітері кореспондент ВВС.

США "хочуть миру"

Візит відбувається після інтенсивних перемовин з європейськими союзниками щодо спонукання Росії обрати "шлях дипломатії та деескалації на фоні загрози Україні з боку РФ".

"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру", - заявив Блінкен напередодні.

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Водночас, за його словами, все залежатиме від дій Росії та президента Володимира Путіна, пише Reuters.

Росія неодноразово заперечувала будь-які плани нападу на Україну.

Однак у вівторок високопосадовці США заявили, що Москва може почати вторгнення у "будь-який момент".

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, що нарощування Росією десятків тисяч військ біля кордону з Україною створило "надзвичайно небезпечну ситуацію".

Вона сказала, що розглядаються усі можливі варіанти уникнення конфлікту, і додала, що секретар Блінкен планує "дуже чітко наголосити, що є дипломатичний шлях вирішення".

Високопосадовець Держдепартаменту на умовах анонімності сказав агентству AFP, що Блінкен спробує запропонувати Лаврову "дипломатичний вихід" з кризи під час переговорів у п'ятницю.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Перемовини Джо Байдена та Володимира Путіна через відеозв'язок

Минулого тижня відбулася низка переговорів між Москвою та західними країнами, які закінчилися безрезультатно. У Держдепартаменті кажуть, що Ентоні Блінкен спробує "підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України" під час зустрічі з президентом Зеленським.

Очікується, що американський дипломат також намагатиметься здобути підтримку серед західних союзників, щоби Росія понесла серйозні економічні втрати у випадку можливого нападу на Україну.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у понеділок вже натякнула, що будь-яка подальша ескалація "дорого коштуватиме російському режиму — з економічної, політичної та стратегічної точки зору".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав західні уряди негайно ввести санкції щодо Москви.

У своєму виступі в програмі HardTalk на BBC, він попередив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до кровопролиття та кризи біженців у Європі.

Російська влада висунула низку вимог до західних урядів, зокрема, вимогу припинити розширення НАТО на схід і обмежити його діяльність в інших східних державах, таких як Польща.

Допомога Україні

Напередодні у Пентагоні заявили, що стежать за розвитком ситуації в Україні та готові надати більшу підтримку українським збройним силам для посилення їх оборонних можливостей. Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

"Ми продовжуватимемо відстежувати ситуацію на місцях, і якщо нам буде потрібно прийняти рішення з метою посилення захисту, ми це зробимо", - наголосив представник Міноборони США, якого цитує Укрінформ.

Автор фото, Getty Images

За його словами, Пентагон надалі спостерігає численну присутність російських військ у західній частині РФ - навколо східного й північно-східного кордону України. Це, підкреслив Кірбі, викликає стурбованість, оскільки вказує на небажання росіян сприяти деескалації.

Він зауважив, що США "продовжать шукати способи допомогти Україні захистити себе".

Він нагадав, що в Україні зараз перебувають інструктори Національної гвардії штату Флорида, які консультують українських колег.

Водночас за його словами, "наразі немає планів щодо розміщення додаткових сил на ротаційній основі в Україні.