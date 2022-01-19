Під Печерським судом сталися сутички між поліцією та активістами

14 хвилин(и) тому

Автор фото, europeansolidarity.official Підпис до фото, Архівне фото з-під Печерського суду

Під Печерським судом, де о 14:00 має відбутися судове засідання у справі про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку, відбулися сутички.

Національна гвардія намагалася відібрати бочки, які активісти планували використовувати як звуковий супровід акції, а також казани для чаю.

Правоохоронці намагалися відтіснити активістів від наметів, де ті планували роздавати теплий чай і бутерброди.

Депутат Київради Олександр Погребиський розповів, що активістів оточили правоохоронці, не пояснюючи нічого, вони ламали намети та, за словами депутата, били активістів, жінок та ветеранів, кийками.

Про затримання учасників акції на підтримку Порошенка поки що невідомо.

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