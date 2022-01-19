Поклонська відмовилась від посади російського посла в Кабо-Верде

41 хвилин(и) тому

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Наталія Поклонська, яку раніше призначили послом Росії в Кабо-Верде, заявила, що не збирається вступати на посаду.

"Ні, не планую, - сказала Поклонська російському інформаційному агентству ТАСС у відповідь на питання про від'їзд до Кабо-Верде. - Чому я не вступила на посаду? Змінились особисті обставини".

Про те, що Поклонська не поїде в Кабо-Верде через особисті обставини, заявили також у російському МЗС. Про які саме обставини йдеться, ні Поклонська, ні МЗС не уточнили.

Яку посаду тепер займе Поклонська, яка до призначення послом засідала в Держдумі, невідомо. "Я готова до будь-якої посади, де буду корисна державі", - сказала вона.

41-річну Поклонську призначили надзвичайним та уповноваженим послом Росії в Кабо-Верде 13 жовтня минулого року.

"Сховатися не вийде навіть в Африці", - відреагували тоді українські дипломати. МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде "питання злочинної діяльності громадянки Поклонської".

До того часу, з жовтня 2016 року, Поклонська була депутаткою Держдуми та очолювала там комітет з міжнародних справ.

Як писали ЗМІ, Поклонську не хотіли бачити в Держдумі наступного скликання через її "не цілком системну поведінку" та екстравагантні заяви.

Зокрема, вона активно боролась проти показу в Росії фільму Олексія Учителя "Матильда" і єдина з партії "Єдина Росія" проголосувала проти підвищення пенсійного віку.

При цьому з Поклонською консультувались щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була її власним побажанням, писав РБК.

Поклонська стала відомою у березні 2014 року, коли її назначили прокурором в Криму, який перед тим анексувала Росія.

У грудні Поклонська повідомила про проникнення на її ділянку в Криму громадянина України. Повідомлялось, що 58-річний чоловік залишив їй букет квітів. Його депортували в Україну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З 2016 року Поклонська була депутаткою в Держдумі

Ще раніше українське бюро Інтерполу відмовилось оголошувати її у міжнародний розшук. Київський апеляційний суд до цього задовольнив клопотання прокурора про затримання Поклонської для обрання їй запобіжного заходу в справі про державну зраду.

Невідомо, хто тепер стане новим кандидатом на посаду посла в Кабо-Верде. "Наскільки я знаю, поки ніякі кандидатури не узгоджувались. А чому (не поїхала Поклонська - Ред.) - йдеться ж про особисті обставини", - сказав Дмитро Пєсков, прессекретар президента Володимира Путіна.

Кабо-Верде - країна, розташована на островах Зеленого Мису за 600 кілометрів від західного узбережжя Африки.