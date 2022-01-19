"Не дайте Москві вас розділити". Блінкен закликав українців не сваритися

53 хвилин(и) тому

Автор фото, REUTERS/ALEX BRANDON/POOL Підпис до фото, Після візиту до України Блінкен летить на зустріч із колегами в Берлін

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав українських політиків не сваритись на фоні розмов про вторгнення Росії, і сказав, що США продовжить надавати оборонну допомогу Україні.

"Не дозволяйте Москві вас розділити. Лідери всередині українського уряду та за його межами мають відкинути свої розбіжності та зосередитись на спільних національних інтересах", - сказав Блінкен під час спільної пресконференції з Дмитром Кулебою, міністром українського МЗС.

За словами Блінкена, за останній рік США надали Україні більше безпекової допомоги, ніж будь-коли з 2014 року, і "ми надамо ще додаткове обладнання", зазначив держсекретар.

Блінкен сподівається, що в разі ескалації до відключення Росії від SWIFT не дійде.

"Але той непідйомний тягар, про який кажуть наші партнери, є реальністю, а не погрозами", - додав Кулеба, зазначивши, що робота над зведенням санкцій в один пакет триває щодня.

Блінкен прилетів до Києва у середу 19 січня. Візит не був запланований, про нього стало відомо лише напередодні. Цей візит також збігся в часі з оголошенням в суді запобіжного заходу Петру Порошенку, колишньому президенту України, якого підозрюють у державній зраді.

Приїзд держсекретаря США відбувається на тлі зростання занепокоєння, що російське вторгнення в Україну може бути неминучим.

Минулого тижня європейські союзники проводили інтенсивні перемовини, спонукаючи Росію обрати "шлях дипломатії". Однак ні про що по суті не домовились.

Росія неодноразово заперечувала будь-які плани нападу на Україну. Але у вівторок 18 січня високопосадовці США заявили, що Москва може почати вторгнення у "будь-який момент".

Після візиту до Києва держсекретар США полетить до Берліна поговорити з союзниками. А у п'ятницю зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

Високопосадовець Держдепартаменту на умовах анонімності сказав агентству AFP, що Блінкен спробує запропонувати Лаврову "дипломатичний вихід" з кризи.

Що США запропонують Росії?

Блінкен уточнив, що досі США не висунули Росії ніяких пропозицій у відповідь на її вимогу про те, щоб НАТО відмовились приймати до себе Україну.

"Зараз нечітко зрозуміло, яка основна вимога Росія. Деякі з цих вимог очевидно приводять до безвиході, ось як закрити НАТО двері для нових членів. Але все це зводиться до закріплення своєї безпеки і ми можемо це обговорювати", - сказав Блінкен під час пресконференції з Кулебою.

За його словами, США можуть піти на поступки, що матимуть переваги для всіх. Наприклад, обмежити розміри військових навчань, встановити контроль над озброєннями.

"Є багато ідей, можливостей", - сказав Блінкен. Але за його ж словами, багато подібних угод, ось як за контролем озброєння, насправді не виконуються.

Зустріч Блінкена із Зеленським

Автор фото, Twitter Володимира Зеленського

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Ще пресконференції та розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою держсекретар США зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

"Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці", - сказав йому Зеленський. - Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу".

Блінкен зазначив, що про візит до України його попросив президент США Джо Байден, щоб підтвердити підтримку, яку надають США Україні, а також особисто розповісти про те, як минув минулий тиждень дипломатії з Росією та проконсультуватись про наступні кроки, серед яких і зустріч з Лавровим у п'ятницю.

"Наразі як ніколи все залежить від українців і не від кого іншого - вирішити своє майбутнє та майбутнє своєї країни", - сказав під час зустрічі Блінкен.

Після розмови з держсекретарем Зеленський написав у своєму твіттері, що розраховує на посилення економічної та фінансової взаємодії з США.

"Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - додав Зеленський.

У Києві Ентоні Блінкен також зустрівся з працівниками та родинами посольства США, щоб повідомити про зусилля Держдепу щодо планування "непередбачених ситуацій", якщо Росія вирішить чинити подальшу ескалацію.

"Я дуже, дуже сподіваюся, що ми продовжимо рухатись дипломатичним та мирним шляхом, але в кінцевому підсумку це залежить від президента Путіна", - сказав Блінкен у посольстві.