Відомий актор Гаспар Улліель загинув після зіткнення з лижником в Альпах

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гаспар Улліель зіграв головну роль у серіалі "Місячний рицар"

Французький актор Гаспар Улліель, який зіграв головну роль у майбутньому серіалі "Місячний рицар" від Marvel, помер після нещасного випадку під час катання на лижах.

Про це сім'я актора розповіла новинному агентству AFP. Гаспару було 37 років.

Трагедія трапилась у Савойських Альпах, де у вівторок під час їзди на лижах актор зіштовхнувся з іншим лижником.

Улліеля з тяжкою черепно-мозковою травмою санітарна авіація екстрено доставила до лікарні, де він і помер наступного дня.

Іншого лижника не госпіталізували, і зараз триває розслідування цього інциденту.

Новина про смерть Улліеля з'явилась на наступний день після виходу трейлера серіалу "Місячний рицар" від Marvel, де актор зіграв головну роль.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Улліель був одним із найвідоміших акторів у Франції

"Французьке кіно втратило величезний талант, повен шарму та енергії", - прокоментував у своєму твіттері смерть актор міністр фінансів Франції, Бруно Ле Мер.

Улліель був одним із найвідоміших акторів у Франції. Він вперше з'явився на екрані ще в 11 років, але отримав міжнародну славу після ролі молодого Ганнібала у фільмі "Ганнібал. Сходження".

Він також знімався у фільмах "Це всього лише кінець світу", байопіку про відомого французького дизайнера "Сен Лоран. Стиль - це я", "Довгі заручини" з Одрі Тоту.