"Надавала перевагу зараженню". Чеська співачка навмисне захворіла ковідом і померла

Бен Тобайас

ВВС

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Jaromír ZAJDA Zajíček Підпис до фото, Гана Горка була вокалісткою фолк-групи Asonance, однієї з найстаріших у Чехії

У Чехії померла вокалістка фолк-групи Asonance Гана Горка, яка навмисне заразилась ковідом, щоб після хвороби отримати можливість відвідувати громадські заклади.

Смерть 57-річної співачки підтвердив ВВС її син.

Горка написала в соцмережах, що одужує після позитивного тесту на коронавірус, але померла через два дні після свого посту.

Син співачки Ян Рек розповів, що Горка навмисне заразилась коронавірусом, коли він та батько підхопили вірус. Обоє чоловіків повністю вакциновані, але однаково захворіли наприкінці грудня.

Горка не була вакцинована, але залишалась поряд із рідними. "Вона мала ізолюватись на тиждень після нашого позитивного діагнозу, але вона від нас не відходила", - сказав Рек.

Після одужання співачка планувала отримати ковідну перепустку, необхідну в Чехії для входу в деякі заклади, в тому числі кіно, бари і кафе. За два дні до смерті Горка написала, що одужує.

"Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт", - додала вона.

Вранці в неділю, в день своєї смерті, співачка сказала близьким, що відчуває себе краще та одягнулась для прогулянки. Але раптом у неї заболіла спина, і вона прилягла у спальні. "Через десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась", - розповідає її син.

"Не вірила у конспірологію"

Гана Горка була вокалісткою фолк-групи Asonance, однієї з найстаріших у Чехії. Вона хотіла заразитись вірусом, щоб після одужання її переміщення ніщо не обмежувало, розповів син.

Автор фото, Сімейний архів Підпис до фото, Ян Рек каже, що група його матері була легендарною серед любителів кантрі та фолк-музики

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Ян Рек підкреслює, що хоч його мама і не була вакцинована, вона не вірила у конспірологічні теорії про виникнення вірусу чи про вакцини.

"Філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись ковідом, ніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала", - пояснює син.

Намагатись переконати її зробити щеплення було марно, бо на подібні розмови Гана реагувала дуже емоційно, додав Ян Рек.

Він сподівається, що історія його мами переконає більше людей вакцинуватись. "Якщо перед очима є приклади з реального життя - це переконливіше, ніж графіки та цифри", - каже син.

"Цифрам складно співчувати", - говорить Ян Рек.

Кількість нових випадків коронавіруса в Чехії, де проживає 10,7 мільйонів людей, сягнула нового піку, та виросла до 28 469 за минулу добу.

Недавно уряд Чехії ввів нові заходи для боротьби з поширенням ковіду, в тому числі обов'язкове тестування. При цьому період ізоляції для безсимптомних хворих скоротили з 14 до 5 днів.

У Чехії 63% дорослих вакциновані, а у країнах ЄС ця позначка в середньому сягає 69%.