"Росія грає з вами в покер". Інтерв'ю BBC міністра оборони Резнікова
Олексій Резніков, міністр оборони України сказав в інтерв'ю програмі HARDtalk на BBC, що Росія загрожує не тільки Україні, але й усій Східній Європі.
В програмі пролунали запитання ведучого програми Стівена Сакура про воєнні приготування Росії на кордоні, допомогу США та Британії, окрему позицію Німеччини, готовність українців боронити країну, а також можливість переговорів з Путіним.
Що відповів український міністр?
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