"Росія грає з вами в покер". Інтерв'ю BBC міністра оборони Резнікова

1 година тому

Олексій Резніков, міністр оборони України сказав в інтерв'ю програмі HARDtalk на BBC, що Росія загрожує не тільки Україні, але й усій Східній Європі.

В програмі пролунали запитання ведучого програми Стівена Сакура про воєнні приготування Росії на кордоні, допомогу США та Британії, окрему позицію Німеччини, готовність українців боронити країну, а також можливість переговорів з Путіним.

Що відповів український міністр?

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