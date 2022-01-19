Порошенко в суді, Блінкен у Києві, Резніков про напад Росії. Теленовини ВВС
У випуску 19 січня:
- Петру Порошенку обрали запобіжний захід - особисте зобов'язання і забрали паспорт. ДБР готується оскаржити це рішення.
- Візит на тлі загрози російського вторгнення. Держсекретар США Блінкен прилетів до України. Далі переговори в Берліні та Женеві.
- Чим Захід насправді може допомогти і що означає ця "човникова дипломатія" - розбираємося із американським експертом.
- В українському уряді готуються, але не панікують. Що розповів міністр оборони Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв'ю програмі Hard Talk на ВВС.
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