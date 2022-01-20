Зеленський закликав не панікувати: ми робимо все для миру

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав людей не панікувати, не бігти по гречку і сірники через можливу агресією Росії.

Він заявив, що ризики агресії існують не перший день і запевнив, що влада робить все для досягнення миру дипломатичним шляхом.

Відеозвернення президента опублікували ввечері 19 грудня.

Зеленський у ньому наголосив, що знає про всі можливі загрози для України.

Він розповів, що кожен його ранок починається з інформації про ситуацію на Донбасі й поблизу кордонів.

На його думку, Росія навмисне сіє паніку та невпевненість у населенні, щоби послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів.

"А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги", - заявив президент.

Президент заявив, що Україна не хоче війни, але Україна завжди повинна бути готова до неї.

"Ми знаємо про всі можливі загрози й розуміємо всі можливі наші дії у відповідь…Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна розраховує передусім тільки на себе.

"Ми до всього готові, але робимо все, щоб нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом. Робимо все для досягнення миру в Україні", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент закликав громадян не панікувати, зберігати спокій і холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії.

Чи буде війна?

Вночі президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін "втрутиться" в Україну, але "повномасштабної війни" він не хоче.

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Москва заперечує плани нападу або вторгнення, але продовжує нарощувати сили біля українських кордонів.

За оцінками, близько 100 000 військовослужбовців перебувають поблизу кордонів України.

У заяві, опублікованій у середу ввечері, прес-секретар Білого дому Джен Псакі зазначила: "Якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це означатиме поновлене вторгнення, і спільна реакція Сполучених Штатів та наших союзників буде швидкою й жорсткою".

Росія висунула низку вимог до західних урядів, зокрема про те, щоб Україна не вступала до НАТО і щоби військова діяльність альянсу була обмежена у східних країнах-членах, зокрема у Польщі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Боєць самопроголошеної "ДНР" неподалік лінії розмежування

Переговори між Заходом і Росією минулого тижня не досягли успіху, а деякі вимоги Москви відхилили як необґрунтовані.

Є побоювання, що конфлікт на сході України, який забрав щонайменше 13 000 життів і змусив залишити свої домівки принаймні два мільйони людей, може знову розгорітися, а втручання російських військових цього разу буде відкритим.