Хвиля вже тут. В Україні в 10 разів збільшилась кількість хворих з Covid-19

12 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

За добу 19 січня в Україні виявили майже 20 тисяч хворих на Covid-19, а саме - 18 479 нових випадків.

Це в 10 разів більше, ніж було 9 січня. Тоді цей показник був близько 2 тисячі хворих.

18 січня було 12 815 нових випадків, такі дані наводить МОЗ.

При цьому кількість госпіталізацій зросла лише у два рази.

Так, 9 січня в Україні до лікарень з ковідом потрапили 1 064 людини, а 19 січня при 10-кратному збільшені кількості хворих - 2 151 особа.

Кількість смертей від ковід залишається приблизно на тому ж рівні - щодня помирає 100-200 людей.

Драматичне зростання кількості захворювань і не таке стрімке збільшення госпіталізацій відповідають опису поширенням штаму Омікрон.

Дослідження показують, що Омікрон рідше спричиняє серйозні симптоми, ніж попередні варіанти Covid-19. Тобто госпіталізацій при Омікроні менше. Але цей варіант дуже заразний, ним можуть інфікуватися навіть повністю вакциновані люди.

Наразі в Україні підтвердили наявність Омікрону у восьми регіонах - це Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Львівська області та Київ.

Автор фото, unian

За весь час пандемії в Україні захворіли 3,7 млн людей, а померли - майже 99 тисяч.

Прем'єр Денис Шмигаль обіцяв, що нових локдаунів більше не буде. Проте вже незабаром кілька регіонів, за прогнозами МОЗ, можуть знову опинитися у червоній зоні.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Івано-Франківська область знову найближче червоного рівня епідемічної небезпеки.

Як зазначив міністр, медична система готується до нових навантажень.

За правилами карантину, основні обмеження будуть для невакцинованих людей. Ті, хто має щеплення від ковіду, можуть вільно відвідувати всі громадські місця.

Хоча кількість вакцинацій в Україні поступово зменшується.

19 січня вакциновано 74 тисячі людей. На піку минулої хвилі у листопаді за день робили по 200-300 тисяч щеплень.

Щеплення в Україні отримали майже 50% дорослого населення, це 14,3 млн людей.

За два тижні від початку бустеру його отримали майже 150 тисяч людей.