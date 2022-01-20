На Львівщині чоловік на спір проковтнув ручку. Довелося вирізати

1 година тому

Автор фото, лікарня швидкої допомоги Львова Підпис до фото, Та сама ручка, вилучена зі шлунку

У Львівській області чоловік проковтнув ручку. Щоб дістати її, лікарі провели йому операцію на шлунку, повідомляє пресслужба лікарні швидкої допомоги Львова.

26-річний чоловік проковтнув ручку навмисно, йдеться у повідомленні.

Вони з друзями були напідпитку і під час суперечки той сказав, що без проблем проковтне кулькову ручку, яка трапилася на очі.

Автор фото, лікарня швидкої допомоги Львова

До лікарні чоловік звернувся лише на четверту добу, коли біль у шлунку був дуже сильним.

На жаль, через стравохід дістати предмет було неможливо і нашим хірургам довелося провести відкриту операцію.

Автор фото, лікарня швидкої допомоги Львова

"Вона тривала дві години. Була непростою, бо чоловік раніше уже мав операції на шлунку", - розповіли в лікарні.

Зрештою, кулькову ручку таки вдалося видалити. Пацієнта виписали додому.