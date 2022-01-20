На Львівщині чоловік на спір проковтнув ручку. Довелося вирізати
У Львівській області чоловік проковтнув ручку. Щоб дістати її, лікарі провели йому операцію на шлунку, повідомляє пресслужба лікарні швидкої допомоги Львова.
26-річний чоловік проковтнув ручку навмисно, йдеться у повідомленні.
Вони з друзями були напідпитку і під час суперечки той сказав, що без проблем проковтне кулькову ручку, яка трапилася на очі.
До лікарні чоловік звернувся лише на четверту добу, коли біль у шлунку був дуже сильним.
На жаль, через стравохід дістати предмет було неможливо і нашим хірургам довелося провести відкриту операцію.
"Вона тривала дві години. Була непростою, бо чоловік раніше уже мав операції на шлунку", - розповіли в лікарні.
Зрештою, кулькову ручку таки вдалося видалити. Пацієнта виписали додому.