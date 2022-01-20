Ковід вийшов на друге місце серед причин смертності в Україні

34 хвилин(и) тому

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За січень-листопад 2021 року Covid-19 став другою причиною смертності в Україні, йдеться у даних Держстату.

Загалом за 11 місяців 2021 року в Україні зафіксовано 649 999 смертей.

Найбільшу кількість смертей спричинили хвороби системи кровообігу, зокрема ішемічна хвороба серця - 392 328.

Covid-19 за цей період забрав життя 76 949 людей і став другою найпоширенішою причиною.

Третя причина - цереброваскулярні хвороби. Понад 75 тис. людей померли від цього.

На четвертому місці - новоутворення. Від них померло 68 тис. людей.

З січня по листопад 2021 року Україна пережила дві смертоносні хвилі ковіду. Восени були дні, коли за день помирали по 700-800 людей.

Зараз щодня від ковіду помирає 100-200 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3,7 млн людей, а померли - майже 99 тисяч.

За четвертий квартал 2021 року майже 95% людей, що померли від ковіду, були не вакциновані.

Наразі найвищі показники смертності від ковіду спостерігаються у віковій групі 60+ років.