Ковід вийшов на друге місце серед причин смертності в Україні
За січень-листопад 2021 року Covid-19 став другою причиною смертності в Україні, йдеться у даних Держстату.
Загалом за 11 місяців 2021 року в Україні зафіксовано 649 999 смертей.
Найбільшу кількість смертей спричинили хвороби системи кровообігу, зокрема ішемічна хвороба серця - 392 328.
Covid-19 за цей період забрав життя 76 949 людей і став другою найпоширенішою причиною.
Третя причина - цереброваскулярні хвороби. Понад 75 тис. людей померли від цього.
На четвертому місці - новоутворення. Від них померло 68 тис. людей.
З січня по листопад 2021 року Україна пережила дві смертоносні хвилі ковіду. Восени були дні, коли за день помирали по 700-800 людей.
Зараз щодня від ковіду помирає 100-200 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3,7 млн людей, а померли - майже 99 тисяч.
За четвертий квартал 2021 року майже 95% людей, що померли від ковіду, були не вакциновані.
Наразі найвищі показники смертності від ковіду спостерігаються у віковій групі 60+ років.
Хвиля вже в Україні. Хворих з Covid-19 побільшало вдесятеро за 10 днів
За добу 19 січня в Україні виявили майже 20 тисяч хворих на Covid-19, а саме - 18 479 нових випадків.