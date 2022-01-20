Зеленський - Заходу: "Незначних агресій не буває"

1 година тому

Автор фото, AFP

На тлі переговорів про долю України на найвищих політичних і дипломатичних рівнях президент Зеленський нагадав, що "незначних агресій та маленьких народів не буває".

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави Україна", - написав він у Twitter.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що вважає, що Володимир Путін "втрутиться" в Україну, але "повномасштабної війни" він не хоче.

У відповідь на запитання на пресконференції про загрозу російського вторгнення, Байден сказав: "Я припускаю, що він втрутиться (в Україну), адже він має щось зробити".

Він також заявив, що Путін заплатить "серйозну та велику ціну" за вторгнення, але дав зрозуміти, що відповідь на "невелике втручання" може бути іншою.

Після заяви президента Байдена журналісти на пресконференції запитували, чи дозволять Сполучені Штати здійснити будь-який перетин українського кордону Росією і що означає "втручання".

Пізніше представники Білого дому оприлюднили заяву, в якій роз'яснили позицію США.

У заяві, опублікованій у середу ввечері, прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила: "Якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це означатиме поновлене вторгнення, і спільна реакція Сполучених Штатів та наших союзників буде швидкою й жорсткою".

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У середу, 19 січня, під час зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який несподівано відвідав Київ, президент Зеленський заявив про "глибше" розуміння ситуації в Україні, ніж "за океаном":

"Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу".

Після візиту до Києва Держсекретар США вирушив до Німеччини. А у п'ятницю в Женеві мають відбутися його переговори із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.