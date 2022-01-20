"За дестабілізацію" України : США покарали санкціями двох депутатів ОПЗЖ та двох ексрегіоналів

55 хвилин(и) тому

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох українських політиків. У назві документу йдеться про "підтримуваних Росією діячів, відповідальних за дестабілізуючу діяльність в Україні".

Під санкції потрапили нинішні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак та Олег Волошин, колишній депутат-регіонал Володимир Олійник та Володимир Сівкович, заступник секретаря РНБО за президента Януковича.

У повідомленні Мінфіну США йдеться, що ці санкції треба сприймати окремо від масштабних економічних санкцій проти Росії, які будуть запроваджені у разі її вторгнення в Україну.

Проте в американському відомстві наголошують, що метою нинішніх санкцій є "влучити, підірвати та відкрити невпинні зусилля Росії з дестабілізації України".

У Мінфіні США також вважають, що "російські розвідувальні служби, включно з ФСБ, залучають українців, які посідають впливові політичні посади, аби здобути доступ до секретної інформації, підірвати суверенітет України, а згодом використовують цих осіб для створення нестабільності як тла для потенційного російського вторгнення".

Які претензії?

У заяві Мінфіну йдеться про те, що у 2020 році Кремль розпочав масштабну операцію, метою якої є деградація здатності України діяти незалежно, без втручання Росії. Одним із пунктів цього плану було залучення до виконання цього завдання проросійськи налаштованих політичних діячів.

"В центрі цих зусиль" опинилися Тарас Козак та Олег Волошин - два члени українського парламенту від очолюваної Віктором Медведчуком проросійської політичної сили. Сам він також перебуває під американськими санкціями, але досі зберігає тісні зв'язки із Кремлем, - йдеться у поідомленні Мінфіну США. Проти Віктора Медчедчука також порушена карна справа в Україні, - йому нкримінують держзраду.

Тарас Козак контролює низку телеканалів в Україні, на яких, за твердженнями Мінфіну США, поширюється дезінформація про найближче оточення президента Зеленського, а у 2020 поширювалася неправдива інформація про вибори у США. Тоді, за даними американського відомства, Козак "працював із агентами розвідки ФСБ". У повідомленні йдеться також про зв'язки Козака із Андрієм Деркачем.

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Що ж стосується претензій до Олега Волошина, то тут мова йде про його співпрацю із Констянтином Кілімником, "росіянином, який має тісні зв'язки із російськими спецслужбами", і який також вже перебуває під санкціями уряду США за намагання впливати на вибори 2020 року в інтересах Росії.

Володимир Олійник, колишній український політик, який втік до Росії і нині живе у Москві, має цілу "історію підтримки Росії". У 2021 році Олійник "працював під керівництвом ФСБ над збиранням інформації про об'єкти критичної інфраструктури в Україні". Зважаючи на останні та минулі кібератаки на український уряд та критичну інфраструктуру цій діяльності надається особливо важливого значення. У повідомленні Мінфіну США згадується також і про вплив Росії на українську газову інфраструктуру та постачання газу до Європи.

Володимир Сивкович є колишнім заступником голови РНБО України. За даними США, у 2021 він працював із "мережею російської розвідки"- над операцією з просування ідеї офіційної відмови України від Криму в обмін на відведення проросійських сил з Донбасу. До Сивковича є й претензії і щодо його діяльності проти США у 2019-2020 роках.

Щодо усіх чотирьох санкції передбачають замороження будь-яких активів чи часток в активах у США та на територіях, контрольованих США.

"Міжнародний політичний терор"

В ОПЗЖ заявляють, що "санкції та замовні карні справи проти представників нашої сили, спрмовані на перешкоджання депутатській діяльності є актом міжнародного політичного терору, що здійснюється на замовлення злочинної української влади та за активної участі багатьох американських агентів-соросят в політичну систему та виборчий процес в Україні".