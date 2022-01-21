Держдума Росії готова обговорити визнання "ЛНР" і "ДНР"

1 година тому

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У Держдумі Росії готові обговорити внесений комуністами проєкт про необхідність визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами, повідомив спікер парламенту В'ячеслав Володін.

"Запропоноване до розгляду питання - дуже серйозне і відповідальне. Тому правильно буде наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу", - написав Володін у своєму телеграм-каналі.

За підсумками консультацій, вважає політик, питання може розглянути Державна дума.

На думку Володіна, український президент Володимир Зеленський ігнорує Мінські угоди, а НАТО "хоче окупувати Україну".

"І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не повинні цього допустити. Цілком очевидно одне: необхідно шукати рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" і "ЛНР", - твердить він.

Гра на випередження?

19 січня депутати від КПРФ на чолі з лідером партії Геннадієм Зюгановим внесли на розгляд російської Держдуми проєкт постанови щодо визнання "ЛНР" і "ДНР".

Документ пропонує звернутися до Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" "як самостійних, суверенних і незалежних держав".

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На думку комуністів, визнання Росією незалежності "ЛНР/ДНР" буде "обґрунтованим та морально виправданим" і створить підстави начебто для їхнього захисту від зовнішніх загроз.

У п'ятницю вранці лідер КПРФ Геннадій Зюганов в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що визнання Росією незалежності самопроголошених "республік" на сході України "вирішить їхні проблеми".

"Визнали Південну Осетію - ніхто не стріляє, визнали Абхазію - ніхто не стріляє, визнали Придністров'я - ніхто не стріляє. Тому рішення нормальне", - сказав він.

Політолог Аббас Галлямов вважає, що активність комуністів щодо цього питання можна пояснити двома причинами: тим, що їх могли попросити виступити з цією ініціативою у Кремлі, який хоче показати, що у суспільстві склався певний консенсус; або тим, що представники КПРФ самі вирішили зіграти на випередження, розуміючи, що "все йде до визнання".

У травні 2014 року так звана влада "ДНР" і "ЛНР" провела "голосування", за результатами якого оголосила про незалежність від України. Суверенітет "ЛНР" і "ДНР" визнала лише Південна Осетія, що сама є тільки частково визнаною державою.

У 2019 році президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям Луганської й Донецької областей отримувати російські паспорти за спрощеною схемою.

У липні минулого року перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький повідомляв, що громадянство Росії за спрощеною схемою отримали 611 тисяч мешканців Донбасу, і прогнозував, що до кінця року їхня кількість сягне 2 млн.