Помер співак Meat Loaf. Він дав понад 300 концертів при аншлагах

1 година тому

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Американський співак Марвін Лі Едей, відомий під сценічним псевдонімом Meat Loaf, помер у 74 роки.

Причину смерті не повідомляють.

За словами близьких співака, в останні хвилини життя з ним була його дружина Дебора.

"Ми знаємо, що він означав для багатьох з вас, і дуже цінуємо вашу любов і підтримку в цей скорботний момент. Пішов чудовий артист і прекрасна людина", - йдеться у заяві сім'ї.

Альбом музиканта Bat Out Of Hell, що вийшов у 1977 році, став одним з найбільш продаваних в історії США (понад 14 млн) і довго очолював музичні чарти в багатьох країнах.

Пізніше за мотивами альбому поставили мюзикл. Взагалі Meat Loaf у різний час брав участь у постановках кількох мюзиклів, його пісні також звучать у низці кінострічок, і сам він зіграв епізодичні ролі у фільмах Wayne's World та Leap оf Faith.

Біографи Марвіна Лі Едея підрахували, що з 1987 по 1991 роки Meat Loaf дав понад 300 концертів при аншлагах, у тому числі на 10-тисячних стадіонах.

Марвін Лі Едей - спадковий музикант. Його батьки були виконавцями госпел-музики у штаті Техас, де він народився та виріс. Вони були незадоволені його захопленням рок-музикою.

Марвіну було 15 років, коли померла його мати. Незабаром після цього він переїхав до Лос-Анджелеса, де з головою пірнув у музичне середовище та у свої 24 роки, у 1971 році, на пару з вокалістом Шоном Мерфі, який виступав під псевдонімом Stoney, випустив свою першу платівку Stoney & Meat Loaf.

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Увесь минулий рік Meat Loaf активно виступав у періоди ковід-послаблення. На фото: концерт у Нешвіллі, березень 2021

Псевдонім Meat Loaf ("М'ясний рулет") - прізвисько, яке в юності дав Едею його шкільний тренер з футболу. Великий і незграбний юнак часто падав на футбольному полі і весь час був у багнюці.

Саме під цим псевдонімом музикант відомий мільйонам шанувальників у всьому світі, його справжнє ім'я знають далеко не всі, і навіть близькі друзі називали його Meat Loaf.