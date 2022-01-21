"Мені шкода, але шоу не готове". Заплакана Адель в останній момент скасувала концерти у Лас-Вегасі

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Adele/Instagram Підпис до фото, Співачка у сльозах повідомила про своє рішення у інстаграмі

Адель у сльозах оголосила про скасування концертів у Лас-Вегасі за 24 години до початку. Так сталося через те, що половина команди співачки заразилась коронавірусом.

Деяких фанатів ця новина застала в літаках, що вилітали в Лас-Вегас.

"Мені дуже шкода, але моє шоу не готове", - у сльозах сказала зірка прихильникам в інстаграмі.

"Половина моєї команди захворіла коронавірусом, і ми просто не змогли закінчити підготовку", - сказала Адель, додавши, що на плани також вплинули затримки з постачанням обладнання та інших необхідних для шоу речей.

Перший з 24 концертів у Лас-Вегасі мав відбутись вже в цю п'ятницю 21 січня.

У рамках програми "Вихідні з Адель" передбачалось, що співачка мала давати по два концерти кожні вихідні аж до квітня.

Квитки на скасований концерт коштували від 85 до 685 доларів. Адель могла заробити майже 700 тисяч доларів за виступ. Крім того, шоу в Лас-Вегасі мали стати першими живими концертами співачки за останні п'ять років. Концерти оголосили в рамках промоції її четвертого альбому "30".

На відео в інстаграмі Адель каже, що не спала 30 годин, намагаючись врятувати шоу, але в неї просто не вистачило часу.

"Шоу не готове. Я не можу виступати з тим, що є, і я просто виснажена", - сказала співачка.

До початку концертів залишалось 24 години.

"Вибачте, що все це сталось в останню хвилину. Я розчарована, мені дуже соромно, і шкода всіх, хто вже приїхав", - вибачилась Адель перед фанатами, які прибули в Лас-Вегас на перші концерти.

За словами співачки, вона буде переносити майже всі дати концертів, і шоу обов'язково відбудеться.

"Я хочу, щоб воно було таким, як задумано, але в цей раз ми просто не встигли, воно просто не готове", - заявила Адель.

Автор фото, Simon Emmett Підпис до фото, Шоу в Лас-Вегасі мали стати першими живими концертами співачки за останні п'ять років

Деякі фанати підтримали її у соцмережах, заявивши, що це правильне рішення, і побажали Адель та команді всього найкращого.

Але деякі люди можуть втратити сотні доларів за бронювання авіаквитків та готелів, і вони налаштовані не так добродушно.

32-річна Джилліан Роуленд-Кейн разом зі сестрою-близнючкою сиділа в літаку, щоб вилетіти в Лас-Вегас із Нью-Йорка на вечірнє шоу в п'ятницю, коли дізналась про скасування у соцмережах.

"Мене розгнівало те, що Адель повідомила про скасування в останню хвилину. Розумію, що це не та заява, яку би хотіла зробити будь-яка артистка, але вона ж напевне ще вчора знала, що шоу не буде готове до завтра. Вражаюча неуважність щодо людей", - сказала прихильниця.

"Я зла і розчарована", - додала Роуленд-Кейн, назвавши скасування концертів "ляпасом".

Автор фото, Gillian Rowland-Kain Підпис до фото, За кілька хвилин до новини Джилліан Роуленд-Кейн разом зі сестрою-близнючкою зробили фото у літаку до Вегаса

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Джош Чавіс із Канзас-Сіті розповів ВВС, що його дружина Хізер заплатила майже 1800 доларів за готель та переліт у Вегас на шоу в ці вихідні.

Пі час інтерв'ю Хізер намагалась відшкодувати витрати на готель. Її чоловік сказав, що вона дуже розчарована - якби Адель оголосила про скасування на кілька днів раніше, Хізер би принаймні не втратила всіх грошей.

"Ми розуміємо, що всім складно, але це величезна помилка, як з боку виконавця, так та з боку тих, хто відповідає за створення шоу", - сказав Джош Чавіс.

До цього Адель скасовувала два останні концерти зі свого попереднього туру на стадіоні "Вемблі" у Лондоні в 2017 році через пошкодження голосових зв'язок.

Прихильники обурені ще й тим, що й той час як Адель зіштовхнулась з виробничими проблемами та хворобою в своїй команді, інші шоу в Лас-Вегасі проходять у звичайному режимі.

Так три тижні тому Кеті Пері виступила з повномасштабним шоу "Perry Playland", в якому на сцені були меблі, що розмовляли, гігантський червоний коник-гойдалка, будильник, який танцює, і бюстгальтер, у якому розливали пиво.