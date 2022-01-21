"Щоб підтримати на фоні агресивних дій Росії". Канада дає Україні кредит на $120 млн

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський і Трюдо під час конференції у Торонто в 2019 році

Канада пропонує Україні кредит у розмірі до 120 мільйонів доларів на фоні нарощення Росією військових сил на українському кордоні.

Про це сьогодні 21 січня оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, через кілька годин після перемовин держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", - цитує Трюдо канадське видання Global News.

За його словами, Канада досліджує фінансові та інші способи допомогти Україні, а також закликає Росію до деескалації та змістовного діалогу.

Як повідомляється на сайті уряду Канади, міністр міжнародного розвитку Гарджіт Саджан та міністр закордонних справ Мелані Жолі пояснили, що ця позика буде спрямована на підтримку економіки України та її реформ у сфері державного управління.

Крім того, Канада запропонувала Україні грант у розмірі 6 мільйонів доларів для технічної допомоги на реалізацію кредиту. Канадські та українські чиновники вже це обговорюють.

"Я дозволив надати цю запропоновану позику для підтримки здатності України задовольняти потреби її населення на фоні агресивних дій Росії", - наголосив Саджан, який раніше працював міністром національної оборони Канади.

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Саджан наголосив, що "українці завжди можуть розраховувати на Канаду, яка буде поруч, коли необхідно". За його словами, він продовжить шукати шляхи подальшої підтримки України.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за допомогу Україні.

"Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав президент у своєму твіттері.

Сьогодні 21 січня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр МЗС Росії Сергій Лавров провели перемовини у Женеві. Перед цим Блінкен зустрічався з президентом України, а також радився із європейськими колегами у Берліні.

Блінкен назвав ці перемовини "критичним моментом", і оголосив, що наступного тижня США надасть письмові відповіді на безпекові ультиматуми Росії.

На Заході зростають побоювання, що Кремль може розпочати нову війну на території України.

Росія зосередила біля кордону з Україною близько 100 тисяч військових та оголосила про масштабні навчання в Білорусі, однак заперечує наміри про військовий напад.