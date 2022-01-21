Літак Маямі-Лондон розвернувся над Атлантикою через відмову пасажирки одягнути маску

1 година тому

Автор фото, Reuters

Літак компанії American Airlines, який направлявся з Лондона в Маямі, повернувся в аеропорт, тому що пасажирка відмовилась одягнути маску.

За даними служби відстеження польотів Flight Aware, рейс AAL38 із 129 пасажирами на борту розвернувся над океаном приблизно через годину після вильоту. У Маямі його зустріла поліція.

Інцидент трапився ще в середу, але деталі про нього стали відомі лише зараз, зі слів пасажирів, а також самої авіалінії, яка внесла пасажирку в список осіб, яким заборонено літати з American Airlines під час розслідування.

Пасажир того ж рейсу Стів Фріман у новинній програмі "Miami's local 10 news" розповів, що жінка сиділа позаду нього в бізнес-класі.

"У неї було дуже багато випивки, і я трохи нервував. Я бачив, як на табло кілька разів з'являвся напис про те, що в літаку не можна перебувати без маски. Я чекав, що щось подібне трапиться", - написав він.

У результаті літак справді розвернувся і пасажирку, якій, наскільки відомо, за сорок, вивели та передали поліції.

Усім іншим пасажирам рейсу, який повернувся, поміняли квитки на інші рейси. Багато хто з них був шокований, у тому числі поведінкою авіакомпанії.

"Нам нічого не сказали. Я думала, що і бортпровідникам нічого не сказали. Єдине, що ми почули від пілотів - це те, що з одним із пасажирів трапилась надзвичайна ситуація і нам доведеться розвернутись", - розповіла ще одна пасажирка.

За даними Федерального авіаційного управління США, з початку пандемії відбулось майже 6 тисяч інцидентів із пасажирами, які відмовились виконувати коронавірусні правили.

Лише за перші два тижні цього року авіакомпанії повідомили про 151 інцидент. Більшість із них пов'язані з пасажирами, які відмовились надягати маски.