Зеленський ввів нові санкції. У списку опинився і відомий російський дизайнер

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дії санкцій РНБО проти росіян та російських компаній, а також австрійського архітектурного бюро.

Йдеться про санкції проти окупаційних суддів у Криму та компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, рішення про які РНБО ухвалила ще 30 грудня.

До цього списку Зеленський залучив ще один, із новими фізичними та юридичними особами.

До одного санкційного списку потрапили 23 російських підприємства. Також санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників. Бюро розробляло проєкт театру опери та балету в окупованому Севастополі.

У інших переліках - санкції проти російських суддів з окупованого Криму та членів російської окупаційної адміністрації півострова.

У санкційний список потрапив і відомий російський дизайнер та блогер Артемій Лебедєв, робота якого пов'язана з Україною. У Києві він має власну дизайнерську студію, що розробила логотип Одеси, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.

Дизайнеру з 2017 року заборонено в'їзд до України через незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого Криму.

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Також президент ввів санкції проти кіпрської офшорної компанії BISCONE LIMITED, якій належать 5,6% акцій держпідприємства "Турбоатом". Її фактичний власник, російський мільярдер Олексій Мордашов, перебуває під санкціями з 2016 року.

Під санкціями опинився і представник президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення економічних та фінансових зобов`язань тощо.

Міністерству закордонних справ президент доручив поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Напередодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти Тараса Козака та Олега Волошина, депутатів від "Опозиційної платформи - За життя". Під санкції також потрапили колишній депутат-регіонал Володимир Олійник та Володимир Сівкович, заступник секретаря.