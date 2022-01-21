Як Лавров і Блінкен обговорили Україну і чи встоїть економіка. Теленовини ВВС

У випуску новин 21 січня:

  • Із чим повертаються у свої столиці держсекретар США та міністр закордонних справ Росії?
  • Британія відправляє додаткових військових до сусідніх з Україною країн НАТО. Міністр закордонних справ королівства нагадує Москві про уроки історії.
  • Курс долара перетнув психологічну позначку. Але чому аналітики радять інвесторам не панікувати?

#блінкенілавров #тискнагривню #женевськазустріч

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