Як Лавров і Блінкен обговорили Україну і чи встоїть економіка. Теленовини ВВС
У випуску новин 21 січня:
- Із чим повертаються у свої столиці держсекретар США та міністр закордонних справ Росії?
- Британія відправляє додаткових військових до сусідніх з Україною країн НАТО. Міністр закордонних справ королівства нагадує Москві про уроки історії.
- Курс долара перетнув психологічну позначку. Але чому аналітики радять інвесторам не панікувати?
#блінкенілавров #тискнагривню #женевськазустріч
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