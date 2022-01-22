США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія звинувачує США та їхніх партнерів по НАТО у "мілітаризації України"

В Україну прибула перша частина військової допомоги США, повідомляє американське посольство в Україні.

"Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно схваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула до Києва", - йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

"Цей вантаж містить близько 200 тис. фунтів (90 тонн - Ред.) летальної зброї, зокрема, боєприпасів для захисників України на лінії фронту", - повідомляють американські дипломати, не уточнюючи, що саме США поставили Києву.

"Ця допомога, а також безпекова допомога на суму у більш ніж 2,7 млрд доларів США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду прихильність Сполучених Штатів у зміцненні оборони України на тлі дедалі більшої російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Озброєння від країн Балтії

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен, який у п'ятницю провів безрезультатні переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, підтримав надання Україні оборонного озброєння балтійськими країнами НАТО - Естонією, Латвією та Литвою.

Він назвав це необхідною умовою для того, щоб Україна могла "захистити себе від неспровокованої і безвідповідальної агресії Росії".

Так Блінкен прокоментував повідомлення міністерства оборони Естонії про те, що військові балтійських країн НАТО отримали схвалення Вашингтона на постачання озброєння Україні.

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Міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс та міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас виступили із заявою на підтримку України. Вони заявили, що отримали дозвіл США на відправлення зброї та оперативно доставлять її в Україну.

Естонія поставить переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", а Латвія і Литва - переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер". "Джавеліни" і "Стінгери" виробляють у США.

При цьому міністри оборони країн Балтії сподіваються, що Україні не доведеться застосовувати ці системи.

Раніше Велика Британія передала українській армії партію протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Однак США та інші країни НАТО відкидають можливість відправлення своїх військовослужбовців на допомогу Україні у разі початку масштабної війни між Росією і Україною.

Росія звинувачує Захід у "мілітаризації України" й "затягуванні" її у НАТО.