Продаж "злитих" даних українців з Дії є "провокацією" - Мінцифри

55 хвилин(и) тому

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У Міністерстві цифрової трансформації назвали "провокацією та продовженням гібридної війни" заяви про те, що невідомі нібито зламали застосунок Дія та продають дані українців.

Про це пресслужба мінцифри написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними мінцифри, пісоя масштабної кібератаки на сайти держорганів 13-14 січня в мережі весь час з'являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час цієї кібератаки.

Тож там закликали не панікувати, оскільки всі персональні дані "перебувають під надійним захистом у держреєстрах".

"А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - інформують експерти.

У ніч на 22 січня у мережі почали поширювати інформацію про те, що невідомі нібито зламали застосунок Дія та продають дані українців.

Зокрема, на фейсбук-сторінці спільноти Гільдія IT Фахівців заявили, що у п'ятницю, 21 січня, "користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivilian виставив оголошення на продаж даних мільйонів українців, стверджуючи про їхнє походження із сайту diia.gov.ua".

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"Інформацію" він нібито оцінив у 15 тисяч доларів, а на підтвердження виклав кілька тек з даними онлайн, щоб потенційні покупці могли перевірити правдивість оголошення.

Користувачі в коментарях стверджували, що деякі адреси їм вдалося підтвердити.

Інформацію також поширив співзасновник спільноти "Український кіберальянс", експерт із кібербезпеки Андрій Баранович, назвавши дані "дуже схожими на справжні".

У мінцифри ​​заяви про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки назвали провокацією та продовженням гібридної війни.

"Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора", - йдеться у заяві відомства.

"Нагадаємо, що користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах. Відвідувачами порталу Дія є понад 13 млн українців, а не 2 млн, як зазначається в оголошеннях", - кажуть у мінцифри.

Там також закликали українських кіберфахівців "об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника".

Автор фото, UNIAN

Прокоментував ситуацію і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми активно вивчаємо всі кейси, це виявляються скомплектовані дані з різних джерел, яких раніше було море у мережі. Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо ресурси інвестувати у захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем", - написав він у телеграмі.

Федоров також повідомив, що найближчим часом у Дії планують запустит послугу єЗахист.

"Де кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них".

Наступним кроком, за словами міністра, буде запуск сервісу, де кожному українцю буде надходити повідомлення, коли посадовець перевірятиме його дані в реєстрі.