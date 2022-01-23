Москва хоче привести до влади в Україні проросійського лідера - британське МЗС

51 хвилин(и) тому

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Британія звинуватила Москву у спробі привести до влади в Україні проросійських політиків. Міністерство закордонних справ Британії називає кандидатом Кремля на роль глави України колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

У заяві глави британського МЗС Ліз Трасс йдеться, що "опублікована сьогодні інформація проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, та дає уявлення про мислення Кремля".

У МЗС Росії назвали заяву Лондона дезінформацією.

"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - йдеться у заяві МЗС Росії.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", - іронізує російське МЗС.

Хто такий Євген Мураєв?

Євген Мураєв - депутат двох скликань українського парламенту (обирався у 2012 та 2014 роках). 45-річний політик - колишній член Партії регіонів, лідером якої свого часу був експрезидент Віктор Янукович. Зараз Мураєв - лідер партії "НАШІ".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Євген Мураєв (праворуч) оголосив про зняття кандидатури на користь представника Опозиційного блоку Олександра Вілкула

Мураєв був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року, проте зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула. На парламентських виборах 2019 року Мураєв не зміг обратися до парламенту. За інформацією ЗМІ, він володів телеканалом NewsOne, потім започаткував телеканал "НАШ".

Він неодноразово висловлювався за позаблоковий статус України та децентралізацію влади.

При цьому проти Мураєва з 2018 діють російські санкції. Він їх пов'язує зі своїм конфліктом із Віктором Медведчуком, якого вважають кумом Путіна.

"У моєї сім'ї там заарештовані активи. Як у британських спецслужб та форін-офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - так Мураєв відреагував на повідомлення британської влади.

Люди з оточення Януковича

Британське МЗС стверджує, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками.

Зокрема, вони називають першого віцепрем'єра України часів Януковича Сергія Арбузова (2012-14 роки), який недовго у 2014 році виконував обов'язки прем'єр-міністра. Також у цьому списку Андрій Клюєв - перший віцепрем'єр (2010-2012 роки) та керівник адміністрації колишнього президента України Януковича.

Колишній заступник голови Ради національної безпеки та оборони Володимир Сівкович та Микола Азаров - прем'єр-міністр України у 2010-2014 році - також потрапили до британського списку.

Автор фото, UNIAN

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Британське МЗС стверджує, що деякі з проросійських політиків "контактують з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну".

Росія перекинула на кордон із Україною понад 100 тис. військовослужбовців. На думку британської влади та їхніх партнерів по НАТО, перекидання може бути пов'язане з підготовкою до масштабного вторгнення російських військ на територію України.

Країни Заходу, включно з Британією, погрожують Москві небаченими санкціями та ізоляцією, якщо вона почне війну.

Москва заперечує, що планує напасти на Україну.

"Росія повинна знизити ескалацію, припинити кампанії агресії та дезінформації та піти шляхом дипломатії, - йдеться у повідомленні форін-офісу. - Як неодноразово заявляла Британія разом з нашими партнерами, будь-яке військове вторгнення Росії в Україну буде величезною стратегічною помилкою, за яку доведеться платити дуже високу ціну.

Представник британського МЗС відмовився відповісти на питання, яким чином і коли Росія має намір змінити керівництво України.

США "мають таку ж інформацію"

Джерело, поінформоване про діяльність американської та британської розвідки, підтвердило CNN, що США мають подібні докази щодо планів Росії встановити дружній уряд в Україні.

"Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну. Це включає такі речі, як створення дружнього уряду та використання шпигунських агенцій для розпалювання інакомислення", - сказав джерело.

Інше джерело також повідомило, що США "мають таку ж інформацію".