Німецький адмірал сказав, що Путін заслуговує на довіру - і пішов у відставку

22 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Блискуча кар'єра командувача німецького флоту (на фото - з попередньою міністеркою оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер) завершилась на міркуваннях про Путіна та Крим

Командувач німецького флоту віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах сказав на конференції в Індії, що Путін шукає і заслуговує на повагу, а Крим ніколи не повернеться до складу України. Наступного дня, коли про це стало відомо в Німеччині, він назвав свій виступ помилкою і пішов у відставку.

Про те, що він подав міністру оборони Крістін Ламбрехт прохання про відставку, і вона його погодила, віцеадмірал Шенбах оголосив увечері в суботу через пресслужбу флоту.

"Необдумані заяви, які я зробив в Індії, лягають все тяжчим тягарем на моє відомство. Я вважаю цей крок необхідним, щоб уберегти флот Німеччини, бундесвер і всю Федеративну республіку Німеччини від завданих мною збитків", - цитує заяву Шенбаха німецька преса.

Про Путіна та Крим командувач німецького флоту розмірковував, виступаючи в п'ятницю на конференції Інституту оборонних досліджень та аналізу в Делі.

"Насправді він [Путін] хоче, щоб його поважали [...] І, боже мій, виявити повагу - це так мало коштує, нічого насправді не коштує. Досить легко виявити повагу, яку він вимагає і, напевно, заслуговує", - сказав Шенбах.

Обговорюючи дії Росії щодо України, Шенбах визнав, що на них треба якось реагувати, але додав, що Крим ніколи вже не повернеться до складу України, і це треба визнати як факт.

У суботу, після того, як викладений у Youtube виступ віцеадмірала Шенбаха поширила німецька преса, міністерство оборони заявило, що він не відображає офіційну позицію Німеччини, а сам командувач флоту вибачився у "Твіттері".

"Мої заяви на тему політики безпеки в дискусії в аналітичному інституті в Індії були відображенням моєї особистої думки в той момент і в тому місці. Вони жодною мірою не відображають офіційну позицію бундесверу [...] Я не повинен був так чинити, це була явна помилка", - написав віцеадмірал Шенбах. За кілька годин він оголосив про відставку.

Пресслужба міністерства оборони Німеччини також заявила, що слова віцеадмірала не відповідають офіційній позиції країни.

Виступ Шенбаха збігся у часі з рішенням Німеччини заборонити країнам Балтії термінове постачання Україні наявних у них німецьких гаубиць.

"Нинішні заяви Німеччини розчаровують"

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Речник українського МЗС Олег Ніколенко назвав слова Шенбаха категорично неприйнятними.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала", - сказав він.

За словами Ніколенка, Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору.

Він додав, що МЗС особливо дивно чути "сентименти" Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією у той час, як на Донбасі продовжують гинути люди, а Крим "перетворився на ґетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець".

"Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - сказав речник.

А посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter, що відставки скандального адмірала недостатньо - Берлін має змінити сам курс щодо Києва:

"Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики.

Влада Німеччини має змінити свій курс щодо Києва.

Скандал поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини - і не лише з української точки зору".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські чиновники скаржились, що Німеччина за правління Ангели Меркель теж блокувала постачання зброї Україні з країн НАТО

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у інтерв'ю Welt також заявляла, що поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Американське видання The Wall Street Journal також повідомляло, що Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту в разі агресії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також сумнівається у необхідності відключати Росію від системи платежів SWIFT у разі подальшої агресії проти України, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на свіже інтерв'ю чиновниці газеті Sueddeutsche Zeitung.

За словами Бербок, таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково "найдієвішою".

На всі ці заяви вже відреагував український міністр МЗС Дмитро Кулеба.

"Недавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації", - заявив чиновник у своєму твіттері.

Він подякував Німеччину за всю її підтримку, починаючи з 2014 року, але зазначив, що нинішні заяви з німецького боку "розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями".

У Європі все більше непокояться через накопичення Путіним військових сил на українському кордоні та активно ведуть перемовини з Росією та між європейськими країнами.

Минулого тижня, відвідавши Київ та Берлін, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із міністром російського МЗС Сергієм Лавровим у Женеві. Перемовини мають поновитись наступного тижня, коли США дадуть Росії письмові відповіді на її безпекові вимоги.

"Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.