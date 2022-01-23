"Таке життя": прем'єрка Нової Зеландії скасувала весілля через 9 випадків Омікрону в країні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джасінда Ардерн оголосила про нові коронавірусні обмеження у Новій Зеландії

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля після того, як оголосила про нові обмеження через коронавірус.

По всій країні запровадять найвищий рівень обмежень через спалах штаму Омікрон.

За цими правилами на заходах можуть бути присутні не більше 100 вакцинованих людей і до 25 людей без ковідного паспорта. Це стосується спортзалів та весіль, повідомляє New Zealand Herald.

Також обов'язковим є носіння масок у магазинах та громадському транспорті, а також учням у школах.

У Новій Зеландії загалом за весь час пандемії коронавірусу зафіксували 15 104 випадки захворювання і 52 смерті.

У неділю пані Ардерн підтвердила журналістам, що її весілля з телеведучим Кларком Гейфордом не відбудеться.

"Таке життя. Я нічим не відрізняюся від тисяч інших новозеландців, які зазнали набагато більш руйнівних наслідків пандемії, найстрашнішим з яких є неможливість бути з коханою людиною, коли вона тяжко хвора", - сказала вона.

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"Це набагато перевершує той смуток, який відчуваю я", - додала прем'єрка.

Нові обмеження набирають чинності опівночі неділі за місцевим часом.

Їх запровадили після підтвердження дев'яти випадків захворювання на штам Омікрон.

Члени родини, яка була на весіллі в Окленді, після повернення додому на Південний острів отримали позитивний результат тесту. Також вірусом заразилася стюардеса. Посадовці кажуть, що рівень передачі вірусу від цієї групи людей має бути високим.

Нова Зеландія від початку пандемії запроваджувала суворі коронавірусні обмеження, що дозволило їй звести смертність до мінімуму. Це була одна з перших країн у світі, яка закрила свої кордони та придушила попередні спалахи за допомогою карантину.

Але після появи штаму Дельта пані Ардерн перейшла від стратегії повної елімінації Covid до підвищення рівня вакцинації та розгляду вірусу як ендемічного.

Близько 94% населення країни у віці старше 12 років повністю вакциноване, а 56% з них вже отримали бустерну дозу.

Минулого року країна оголосила про плани поетапно відкрити кордони. Іноземні мандрівники будуть останньою групою, якій дозволять в'їзд до країни з 30 квітня.