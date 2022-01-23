Народна мудрість чи образа президента: журналістці "світить" до 4 років в тюрмі за цитату

26 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Седеф Кабас звинувачують у образі президента Туреччини

Турецький суд затримав відому журналістку Седеф Кабас за імовірну образу президента країни.

Пані Кабас заарештували в суботу в Стамбулі, й суд постановив тримати її під вартою до розгляду справи у суді.

Її звинувачують у тому, що вона процитувала в прямому ефірі на опозиційному телеканалі прислів'я, у якому нібито мала на увазі президента Реджепа Таїпа Ердогана. Вона заперечує звинувачення.

Таке звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від одного до чотирьох років.

"Є дуже відоме прислів'я, що коронована голова стає мудрішою. ​​Але ми бачимо, що це неправда, - сказала вона в ефірі каналу Tele1. - Бик не стає королем, коли входить до палацу, натомість палац стає хлівом".

Пізніше вона також опублікувала цитату в Твіттері.

Головний речник Ердогана Фахреттін Алтун назвав її коментарі "безвідповідальними".

"Так звана журналістка відверто ображає нашого президента на телеканалі, який не має жодної мети, крім поширення ненависті", - написав він у Твіттері.

У своїй заяві в суді пані Кабас заперечила намір образити президента.

Редактор каналу Tele1 Мердан Янардаг розкритикував арешт пані Кабас.

"Її затримання о 2 години ночі через прислів'я є неприпустимим, - сказав він. - Це є спробою залякати журналістів, ЗМІ та суспільство".

Ердоган протягом 11 років був прем'єр-міністром, після чого став першим президентом країни, якого обрали прям голосуванням у серпні 2014 року.

Він неодноразово змушував своїх критиків замовкнути, що викликало тривогу за кордоном та посприяло прохолодним відносинам з ЄС, що зупинило спробу Туреччини приєднатися до блоку.

Відтоді, як Ердоган став президентом, тисячам людей висунули звинувачення у його образі.

У 2020 році порушили понад 31 тисячу розслідувань, пов'язаних з такими звинуваченням, повідомляє інформаційне агентство Reuters.