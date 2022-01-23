"Болючі" санкції є: британський аналітик розповів, чим можна зупинити Росію

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Як українцям підстрахуватися на випадок надзвичайних подій? Чи можуть економічні санкції зупинити збройний напад Росії? Як Україна опинилася посеред змагання найпотужніших держав світу?

Ці питання для ВВС Україна прокоментував британський фінансовий аналітик Юрій Бендер.

Гнучкість+диверсифікація=виживання

Список криз в Україні є досить довгим, і за роки, чи навіть десятиліття українці виробили свої механізми, як виживати у надзвичайних ситаціях, нагадує Юрій Бендер.

"Ми з вами знаємо, що Україна - у стані постійної кризи, як мінімум від 2014-го, і українські люди звикли до складнощів", - каже британський аналітик і на питання, що може бути фінансовим еквівалентом "рятівного кола" називає гнучкість і радить "не зберігати всі свої кошти в одному банку і всю свою власність - в одній формі".

В принципі, такі поради дають і українські експерти, і не перший рік.

Але в українців також є багатий досвід "банкопаду", коли навіть найбільші та, здавалося, найнадійніші українські банки банкрутували. Водночас під час криз банки з іноземним капіталом могли звернутися до "материнського" офісу по допомогу, або вийти з України. Як поводитимуться вони зараз, адже наразі іноземні інвестори вочевидь налаштовані більш панічно, ніж український бізнес? Чи є ризик того, що в якийсь момент вони просто припинять працювати і гроші українців можуть зникнути чи опинитися замороженими?

"Я не думаю, що до такого дійде. Серед банкірів зараз йдеться радше про загрозу санкцій проти Росії. Захід може виключити Росію з міжнародної банківської системи Свіфт - що є основним каналом усіх оплат. Але тут ми бачимо брак злагоди серед Європейських партнерів", - каже аналітик і наводить приклад Німеччини, яка "не дуже хоче підтримувати ось ви виключення Росії із міжнародної системи оплати, так само як і ветувати Північний потік-2".

Чи спрацюють нові санкції?

Впродовж останніх тижнів західні країни на найвищому рівні не втомлюються повторювати, що ціна вторгнення Росії до України буде дуже високою, і що таких санкцій проти Росії ще не запроваджували. Але чи здатні загрози санкцій зупинити Росію?

"(Санкції) можуть бути дуже болючими - якщо Захід виключить Росію з міжнародної платіжної системи SWIFT, закриє "Північний потік-2" і заборонить росіянами усі операції з євробондами на будь-яких західних ринках Лондона чи Нью-Йорка, і заморозить власність російських олігархів у Лондоні, Нью-Йорку і Цюриху", - каже Юрій Бендер.

"Це б серйозно вдарило по російській економіці. Я не можу собі уявити російського вторгнення, якби Росія знала, що Захід піде на такі кроки", - твердить аналітик, але одразу ж додає:

Але питання в тому, чи настільки сильний Захід, об'єднаний і готовий піти на певний дискомфорт для себе, щоби зробити ці кроки".

Чому саме зараз?

Автор фото, Getty Images

Але чому про загрозу вторгнення Росії стали говорити лише від середини осені минулого року, адже анексія Криму та конфлікт на Донбасі розпочалися ще у 2014, і впродовж кількох останніх років конфлікт був заморожений на лінії розмежування?

Щоб знайти відповідь на це запитання, Юрій Бендер радить подивитися на глобальний контектст і протистояння США не лише з Росією, але й з Китаєм.

"Усі банки зараз називають 2 основних геополітичних ризики для ринків: перший - це потенційні військові дії Китаю щодо Тайваню, другий - Росії щодо України", - каже фінансовий аналітик і відзначає:

Деякі коментатори навіть побоюються, що ці дві (низки подій) можуть бути скоординовані - між Росією та Китаєм, щоби зчинити максимальний тиск на Сполучені Штати.

Проте якщо у разі китайського сценарію ризики вбачають у галузі напівпровідників та електроніки, то щодо Росії та України йдеться переважно про ціни на енергоносії, нафту й газ".